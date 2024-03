Disparition inquiétante : myope et sans ses lunettes, Alexandre n'a plus donné signe de vie depuis le 1er mars, un appel à témoins est lancé

Alexandre Rubio, âgé de 17 ans, a été vu la dernière fois le vendredi 1er mars 2024 à Floirac (Gironde) près de Bordeaux.

La famille du jeune adolescent âgé de 17 ans a signalé sa disparition à la direction départementale de la police de Gironde mardi 5 mars 2024.

Un appel à témoins a été lancé par les services de police, ainsi que sur Facebook, par la ville de Floirac.

Alexandre Rubio a été vu pour la dernière fois le vendredi 1er mars. Capture d'écran - DDSP 33

D'après le signalement des services de police, Alexandre Rubio a les cheveux longs, des boucles aux deux oreilles, les yeux et les cheveux noirs et mesure 1,83m. Au moment de sa disparition, il portait une veste en cuir noir, un pantalon en velours noir et des chaussures marine de marque Converse.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois à son domicile à Floirac par son père, vendredi 1er mars vers 22 heures. Le lendemain matin, il avait mystérieusement disparu, laissant ses lunettes derrière lui malgré ses problèmes de vue (myopie)

D'après nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine, les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'Alexandre aurait échangé avec une amie jusqu'à l'heure de sa disparition, sans exprimer l'intention de quitter la métropole bordelaise.

Si vous avez la moindre information, composez le 05.57.85.71.81 ou le 0800 00 49 38.