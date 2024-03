États des routes en Aveyron : prudence avec la neige, voici où les conditions de circulation sont délicates ce mercredi 6 mars

Dans son bulletin d'état des routes de ce mercredi 6 mars 2024, le Département appelle les usagers "à la plus grande prudence" sur l'ensemble du réseau routier.

Les températures relevées sont comprises entre -4° et +3°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce mercredi 6 mars 2024.

Pour suivre, l'état des routes en temps réel, vous pouvez vous connecter sur www.inforoute12.fr.

Nord Aveyron

La présence de verglas sur les secteurs de Laguiole et d’Argences-en-Aubrac ainsi que de la neige au-dessus de 800m sur l’Aubrac et le Carladez rendent les conditions de circulation délicates. Les chaussées sont en cours de traitement.

Centre Aveyron

La présence de neige au-dessus de 900m sur le Lévézou rend les conditions de circulation délicates. Les chaussées sont en cours de traitement.

Sud Aveyron

La présence de neige au-dessus de 800m sur le secteur Bouloc rend les conditions de circulation délicates. Les chaussées sont en cours de traitement.

Ouest Aveyron

Les conditions de circulation sont normales.