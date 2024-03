Présidentielle américaine 2024 : Donald Trump et Joe Biden dominent les primaires du "Super Tuesday"

Donald Trump a raflé, mardi 5 mars 2024, 12 États sur les 15 en jeu dans la grande journée électorale du "Super Tuesday", confirmant sa marche triomphante vers l'investiture républicaine ouvrant la voie à son match retour avec Joe Biden. Ce dernier, côté démocrate, ne fait face à aucune opposition sérieuse et a quant à lui remporté 13 États.

Le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump ont dominé mardi 5 mars 2024 les primaires démocrates et républicaines à l'occasion du "Super Tuesday", lors duquel quinze Etats et un territoire américains votent simultanément.

12 Etats pour Donald Trump

Donald Trump a remporté les primaires républicaines dans 12 Etats, notamment en Californie et au Texas qui comptent de nombreux délégués, ce qui laisse à penser qu'il est désormais pratiquement assuré de remporter l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de novembre prochain.

Son unique rivale, l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu Nikki Haley, n'a en effet remporté de scrutin mardi soir que dans l'Etat du Vermont, selon les projections d'Edison Research.

Plus d'un tiers des délégués qui seront appelés à choisir le nom du candidat républicain lors de la convention de juillet prochain (865 sur 2.429) seront désignés à l'issue des scrutins de mardi.

Trump : Joe Biden, "pire président de l'histoire"

Dans son discours de victoire, prononcé depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, Donald Trump s'en est pris à la politique de Joe Biden en matière d'immigration, qualifiant son successeur de "pire président" de l'histoire.

"Le 5 novembre restera comme le jour le plus important de l'histoire de notre pays", a dit Donald Trump Joe Biden a de son côté estimé dans un communiqué que son prédécesseur représentait une menace pour la démocratie américaine.

"Les résultats de ce soir donnent un choix très simple aux Américains : Continuerons-nous à avancer ou laisserons-nous Donald Trump nous plonger dans le chaos, la division et l'obscurité comme il l'avait fait lors de son premier mandat ?", a dit le président américain.

13 Etats pour Joe Biden

Joe Biden a remporté la primaire démocrate dans 13 Etats sur 15, selon les projections d'Edison Research, y compris dans le Minnesota, où des activistes avaient appelé les électeurs à choisir "non engagé" sur les bulletins de vote afin de marquer leur opposition au soutien apporté par le président démocrate à Israël dans la guerre dans la bande de Gaza.

L'homme d'affaires Jason Palmer a de son côté remporté le caucus des Samoa américaines avec 51 votes contre 40 pour Joe Biden, selon le parti démocrate du territoire.

Les faibles cotes de popularité de Biden et de Trump

À l’issue de cette journée de vote, Donald Trump compte désormais 751 voix de délégués, contre 62 pour sa rivale Nikki Haley. Les résultats sont encore attendus dans plusieurs Etats dont l'Alaska, dernier à voter ce mardi 5 mars 2024.

Peu d'Américains semblent souhaiter voir Joe Biden et Donald Trump s'affronter de nouveau lors de l'élection présidentielle. Les sondages montrent en effet que leurs cotes de popularité sont faibles.

La porte-parole de Nikki Haley a indiqué dans un communiqué que le vote montrait "qu'un grand nombre d'électeurs républicains expriment de profondes inquiétudes à l'égard de Donald Trump".