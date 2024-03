Vidéo : un automobiliste tombe sur un violent combat entre un ours et un sanglier sur une route des Pyrénées

La caméra de sa voiture a capté la lutte entre un ours et un sanglier au milieu de la route.

Ce n'est pas un spectacle auquel on souhaite assister quand on prend le volant en pleine nuit. Certains n'ont pas eu le choix sur une route des Pyrénées à la frontière entre la France et l'Espagne, au sud de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) : des automobilistes espagnols ont filmé un violent et bref combat entre un ours et sanglier au milieu des voies.

Le sanglier, clairement désavantagé, n'avait aucune chance. On le voit essayer de donner des coups de défense et alors qu'il croule sous les coups de griffes. L'ours l'a achevé et à l'a dévoré sur le bord de la route.

La vidéo a d'abord été postée par l'utilisateur @FontanPuyol sur Instagram le week-end du 2 et 3 mars 2024, avant d'être massivement relayée sur tous les réseaux sociaux.

Les opposants à l’ #ours dans les Pyrénées utilisent cette vidéo d’un ours qui chasse un sanglier pour se nourrir pour apeurer la population. Un animal sauvage qui en chasse un autre pour se nourrir, c’est normal. C’est la nature. pic.twitter.com/cx6LS3hQMx — AVES France \ud83d\udc3b\ud83d\udc3a?? (@aves_france) March 6, 2024

Une enquête ouverte

Les autorités environnementales catalanes ont expliqué s'être rendues sur place pour collecter des échantillons biologiques, à la fois du sanglier dont la carcasse a été retrouvée, mais aussi de l'ours afin de déterminer son identité.

\ud83d\udccdEs Agents de Miei Ambient deth Conselh Generau d’Aran hèn eth seguiment d’un atac d’os a un sanglièr en Baish Aran.



\ud83d\udcf2Mès informacion: https://t.co/Sxvq0OnJRV pic.twitter.com/GnLNJvKuDq — Conselh Generau d'Aran (@conselharan) March 4, 2024

