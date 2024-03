Estaing. Au café lecture de la médiathèque pour un moment littéraire et artistique

Tout récemment, c’est un après-midi littéraire et artistique qu’a vécu la douzaine de personnes devenue au fil des rendez-vous, les habituées du café lecture à la médiathèque.

Michèle a d’abord présenté Le Nageur de Pierre Assouline, récemment sorti et acquis par la médiathèque. C’est une biographie du champion Alfred Nakache dont l’histoire a touché profondément ses lectrices. Elles étaient deux en effet dans l’assistance à vanter les mérites de cette personnalité hors du commun qui a su triompher de l’adversité antisémite incarnée par son rival le nageur Cartonnet, engagé dans la milice. "Formidable leçon de vie, leçon de courage, modèle même de la résilience", conclut Michèle.

Béatrice a présenté ensuite une lettre de Madame de Sévigné. Elle en fait une lecture à deux voix, avec Denise sa complice, pour en faire goûter l’originalité, la drôlerie et l’emploi d’une langue qui affole son auditoire dans l’attente de la chute, à savoir l’annonce du mariage de M. de Lauzun avec la grande Mademoiselle, cousine du roi. Dans un tout autre registre, Céline présente "Mémé dans les orties", d’Aurélie Valognes. Un livre court "à lire dans le train", dit-elle. Un livre pour sourire. Il est à la médiathèque avec d’autres livres de cette autrice.

Le prochain livre ne fait plus du tout sourire, c’est "Les larmes noires sur la terre", de Sandrine Collette. L’histoire poignante de Moe, 20 ans, quittant son île natale pour suivre en France un amoureux qui se révélera un tyran alcoolique, sa fuite avec l’enfant qu’elle a eu d’un autre, enchaînant les échecs… Un livre qui prend aux tripes et ne peut laisser personne indifférent. Un dernier livre est enfin présenté, il est mince avec un format à l’italienne. Il s’agit d’un livre d’artiste de Dominique Silvestre qui en a écrit les textes et fait les illustrations. Il commence par un numéro de chambre d’hôpital qui n’est pas répertorié et fait dire à l’autrice qu’elle entre donc dans un lieu qui n’existe pas. Ses mots nous donnent envie de la suivre. Il est intitulé "Les voyages d’hiver".

Mais la surprise du jour c’est l’anniversaire de Lionel et les cadeaux qu’il offre. Non seulement une "forêt noire" de Villecomtal, arrosée de pétillant pour clore la séance, mais une chanson de sa composition qu’il accompagne à la guitare et la lecture d’un texte de sa plume. Il a été chaleureusement applaudi. On le retrouvera à Pruines le 21 mars à 18 h au restaurant "Chez Chantal" pour des lectures nomades intitulées "Y’a d’la chanson dans l’air du printemps".

Ce café lecture fut un moment de grâce qu’il a semblé difficile de quitter, mais l’annonce de la prochaine date a servi de trait d’union. Ce sera vendredi 4 avril à la même heure, à 14 h 30.