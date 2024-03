Calmont. Les "Bons vivants" ont passé une belle journée

Une fois encore, plus d’une centaine d’adhérents du club des Bons vivants se sont retrouvés à Ceignac pour partager un bon moment de rencontre et de convivialité.

Les deux Michel, cuisiniers et membres du club, avaient concocté un repas "poulet sauté", plat traditionnel des familles rouergates, qui a régalé la totalité des convives. En suivant, Jean-Louis Vernhes a présenté un diaporama sur les croix de chemin de la commune : un beau travail de recherche effectué par l’association de préservation du patrimoine communal a permis de répertorier plus de soixante croix, plus ou moins travaillées, réalisées en bois, en fer, en béton ou encore en pierre taillée, et également réparties sur tout ce territoire. Les diverses raisons qui ont motivé l’implantation de ces croix en divers lieux ont aussi été expliquées (carrefours, missions, cimetières, rogations, évènements commémoratifs, etc.). À coup sûr, désormais, une attention nouvelle sera portée à ces éléments du patrimoine qui pouvaient ne pas attirer de regard particulier ! Une nouvelle rencontre est programmée samedi 23 mars à 14 heures, pour la projection du film sur la vie de Jeanne Agar : originaire d’Argentine où sa famille aveyronnaise avait émigré, elle est retenue en Aveyron par la guerre et s’est installée comme photographe place d’Armes à Rodez ; elle a notamment été appelée à photographier pour la mémoire historique les fusillés de Sainte-Radegonde le 17 août 1944… Cette après-midi cinématographique, ouverte à tous, se déroulera à Ceignac à 14 heures, et se clôturera par la dégustation de rissoles.