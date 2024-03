Rignac. Sébastien Dewez a tiré sa révérence

Sur la scène de l’espace André-Jarlan, à l’issue du thé dansant organisé au profit de Retina-France, il a posé officiellement son accordéon.

Après 30 ans de carrière musicale, Sébastien Dewez a donc définitivement dit stop aux animations musicales officielles : "Mon projet est de me consacrer à l’accompagnement des personnes vulnérables et souffrantes, une mission qui fait partie des actions de l’association Retina-France."

C’est devant une salle des fêtes pleine avec près de 450 personnes venues de tous horizons et parfois des départements limitrophes qu’il a fait ses adieux.

Dans le cadre de l’opération "Dansons pour un regard", l’orchestre Sébastien Dewez a voulu faire plaisir à ces fidèles danseurs et à tous les amateurs de musette venus précisément l’écouter une dernière fois : "Une animation extraordinaire" pouvait-on entendre à la sortie de la salle des fêtes.

Un peu d’émotion

L’instant le plus émouvant fût celui où il a joué son dernier morceau sur un "au revoir" à l’accordéon et pendant que ses musiciens continuaient à jouer, il a pu faire ses adieux en signant des autographes et en serrant des mains : "Un peu d’émotion pour tous, bien perceptible", a constaté Daniel Cerles, le responsable local de l’association aveyronnaise qui a souligné avec l’ensemble des danseurs "son talent de musicien, sa gentillesse, sa proximité avec son public". Les responsables locaux de l’association l’ont invité à revenir dans cette région qu’il affectionne quand il le souhaiterait.

"Ce thé dansant a montré l’intérêt et l’assiduité du public pour les thés dansants de Retina organisés par les clubs des aînés du Pays rignacois", a conclu le responsable qui publiera prochainement avec son équipe le bilan de cette journée et le programme de Retina.