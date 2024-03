10 ans de la disparition du vol MH 370 : qui étaient les quatre Français présents à bord de l'avion ?

Parmi les 239 passagers présents à bord du vol MH 370 qui a disparu après son décollage de Kuala Lumpur, le 8 mars 2014, figuraient quatre Français.

Le plus grand mystère de l'aviation fête, tristement, son dixième anniversaire. Le 8 mars 2014, un avion de la compagnie Malaysia Airlines part de Kuala Lumpur à 0h41, en Malaisie. Il doit atterrir à Pékin, six heures plus tard. Ses roues n'embrasseront jamais le bitume chinois : les 239 personnes à bord sont, depuis, portées disparues...

14 nationalités, quatre Français

Dans ce Boeing, 239 âmes sont installées lors du décollage. Il y a 227 passagers et 12 membres d'équipage. Ces derniers sont tous originaires de Malaisie. Parmi les voyageurs, figurent 153 chinois, 38 Malaisiens (hors équipage), mais aussi des Français. Ils sont au nombre de quatre.

Issus d'une même famille

Dès le 9 mars 2014, le JDD mentionne le nom des quatre Français présents à bord de l'avion : il s'agit de Laurence Wattrelos, 51 ans, de sa fille Ambre, âgée de 14 ans, de son fils Hadrien, qui comptait 17 bougies et enfin la petite amie de ce dernier, Yan Zhao, franco-chinoise qui avait le même âge. Selon nos confrères, cette "famille d'expatriés sans histoire" revenait de quelques jours de vacances passés en Malaisie.

Famille dont le père est Ghyslain Wattrelos. "Il était l'un des responsables de Lafarge en Chine", expliquait, à nos confrères, un de ses amis, au printemps 2014. Le papa se souvient d'un 8 mars où il atterrit à Pékin. Là où il devait retrouver ses proches. Auprès de la Croix, cinq ans plus tard, en 2019, il racontait ce moment de bascule. Un homme en uniforme l'interpelle dans l'aéroport : "Monsieur, veuillez nous suivre, il est arrivé quelque chose".

Mais avant ce choc, il décrit des "enfants charmants, une femme charmante, une carrière qui marchait bien, on voyageait, on avait de l'argent, des amis, de la famille, pas de grands malheurs. C'était une très belle vie, on était très heureux. Peut-être qu'on était un peu insouciants, un peu égoïstes".

"Je suis convaincu qu'il a été abattu"

À plusieurs reprises, Ghyslain Wattrelos s'est exprimé sur l'affaire. En 2023, alors que la disparition datait de neuf ans, il disait, sur le plateau de Clique : "Il y a un avion qui a disparu, qui est l'avion le plus sûr du monde, qui a disparu dans une des zones les plus surveillées au monde, et on nous dit qu'on ne sait pas ce qui s'est passé... Donc moi, je dis juste que c'est pas possible (...) On finit par éliminer des hypothèses, je suis devenu un expert aéronautique sans le savoir", rapporte celui se dit "convaincu que l'avion a été abattu".

Au sujet du documentaire Netflix sorti en 2023 et nommé "MH370 : l'avion disparu", le père de famille l'a répété : "moi, ce que je sais, c'est que la version officielle que l'on donne dans cette série, elle est fausse, elle ne tient pas la route. Je ne suis pas le seul à le dire".

"Je pense que François Hollande est au courant"

Sur le plateau animé par Marie Portolano, sur France 2, jeudi 7 mars 2024, le père de famille pense "que François Hollande est au courant. Emmanuel Macron n'a jamais voulu me recevoir. Je pense qu'ils sont parfaitement au courant tous les deux". Et ce après avoir de nouveau fait état de sa pensée sur le scénario : "vraisemblablement, l'avion a disparu en mer de Chine, et a été abattu à cet endroit-là car il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'avion qui ne devait surtout pas arriver à Pékin".