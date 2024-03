10 ans de la disparition du vol MH 370 : trajectoire, débris, enquête... ce que l'on sait du "plus grand mystère de l'aviation"

Il était parti de Kuala Lumpur et devait atterrir à Pékin : le vol Malaysia Airlines 370 n'est jamais arrivé à destination. C'était le 8 mars 2014.

C'est, à n'en pas douter, le plus gros mystère de l'histoire de l'aviation. Le 8 mars 2014, le vol Malaysia Airlines 370 décolle de Kuala Lumpur, en Malaisie. Il est attendu à Pékin, en Chine, quelques heures plus tard. Mais l'appareil n'atterrira jamais.

Appareil, durée de vol...

L'avion en question est un Boeing 777-200. Sur un plan technique, il s'agit d'un des avions les plus sûrs au monde. L'appareil, qui vient tout juste de sortir de révision, décolle exactement à 0h41 (heure locale) de Kuala Lumpur, dans de bonnes conditions. Le trajet vers la Chine est quotidien : il doit durer un peu moins de six heures. C'est aux alentours de 6h30 qu'il est attendu à Pékin.

Qui était aux commandes ?

Le capitaine à bord est plus qu'expérimenté. Âgé de 53 ans, Zaharie Ahmad Shah compte plus de 18 300 heures de vol. Il est assisté par Fariq Abdul Hamid, 27 bougies, lui-même présent dans la compagnie aérienne depuis sept ans.

Combien de personnes à bord ?

Au total, 239 personnes sont à bord de l'appareil. 227 passagers de 14 nationalités différentes, et 12 membres d'équipage. Celui-ci est entièrement composé de Malaisiens. La Chine est le pays le plus représenté avec 153 passagers. Quatre Français sont également présents dans ce vol Malaysia Airlines MH 370 : nous sommes encore le 7 mars, heure française, lorsqu'il décolle de Kuala Lumpur.

Quels sont les derniers contacts ?

Après son décollage à 0h41, il prend la direction de la Chine et suit sa trajectoire, dans un premier temps. Il y a une dernière transmission à 1h21, alors que l'appareil est entre la Malaisie et le Vietnam.

Quant au dernier signal radar, à 2h40, il est effectué dans un endroit qui ne correspond absolument pas au trajet que le Boeing doit prendre. L'avion volait à sa vitesse de croisière et aucun appel d'urgence n'a été effectué par les pilotes avant la perte totale de contact.

Quand est effectuée l'annonce de la disparition ?

Malaysia Airlines annonce, dans un communiqué à 7h24 heure locale, samedi 8 mars 2014, qu'elle a perdu tout contact avec l'avion. Il est alors un peu moins de 2h30 à Paris. "L'angoisse pour les familles et les proches de 239 passagers d'un Boeing de Malaysia Airlines (...) seul possible indice jusqu'à présent : des traces de carburant repérées en mer de Chine méridionale", annonce l'AFP dans son JT du 8 mars 2014.

Quand et où ont été retrouvés les débris ?

Les plus grandes recherches de l'aviation civile sont alors effectuées : la Chine, la Malaisie ou encore l'Australie et l'aide internationale plus globalement vont tenter de retrouver l'appareil. Et la zone sillonnée est extrêmement large puisqu'elle s'étend sur l'océan indien.

Le premier débris est récupéré le 29 juillet 2015... sur une plage de la Réunion ! Les analyses, faites à Toulouse, sont formelles : l'aileron récupéré appartient bel et bien à l'appareil disparu le 8 mars 2014.

Si d'autres débris ont été retrouvés, de l'Afrique du Sud à Madagascar en passant par la Tanzanie et l'Île Maurice, aucune trace des 239 corps. Ni des boîtes noires, indispensables pour les autorités et les recherches. Ces dernières en concluent donc que l'appareil s'est échoué au sud de l'océan indien... bien loin de sa destination initiale.

Où en est l'enquête ?

Les recherches menées par la communauté internationale s'arrêtent en 2017. Elles sont relancées en 2018 par une entreprise texane qui va tenter, pendant trois mois, de briser les mystères. Sans succès. Entre l'incident technique, le crash volontaire, le détournement ou l'acte terroriste, de nombreuses hypothèses ont été privilégiées durant ces enquêtes sans qu'il soit possible, 10 ans après, d'être totalement éclairé sur le sort de l'avion.

Mais cette même enquête reste encore la source de profonds désaccords et divergences. Dans son ouvrage "La Disparition", Florence de Changy, correspondante en Asie pour Le Monde et RFI, qui a mis en lumière la piste d'une responsabilité militaire, martelait à nos confrères d'Ouest France, en 2021, que l'avion se serait abîmé au large des côtes du Vietnam. "Il y a un faisceau d'indices qui permettent de le penser", affirmait-elle, se basant sur un échange entre un contrôleur aérien vietnamien et malaisien. "Il lui déclare 'l'avion est en train d'atterrir'. Que faut-il de plus ?."

Ghyslain Wattrelos, père d'une famille qui a perdu trois de ses membres lors de cette disparition, l'a assuré à plusieurs reprises : "je suis convaincu que cet avion a été abattu. Vraisemblablement, l'avion a disparu en mer de Chine, et a été abattu à cet endroit-là car il y avait quelqu'un ou quelque chose dans l'avion qui ne devait surtout pas arriver à Pékin". Et a par ailleurs pointé du doigt le documentaire diffusé en 2023 sur Netflix, nommé "MH370 : l'avion disparu", disant que cette "version officielle que l'on donne dans cette série, elle est fausse, elle ne tient pas la route".

Et maintenant ?

Comme un symbole, plusieurs centaines de personnes se sont réunies près de Kuala Lumpur, le 3 mars 2024, à l'aube du triste dixième anniversaire de cette disparition. Le ministre des Transports malaisien, qui avait été interpellé par des proches de victimes, avait pris la parole. "La Malaisie est déterminée à retrouver l'avion. Le coût n'est pas en cause. Nous attentons maintenant qu'Ocean Infinity nous communique des dates convenables et j'espère les rencontrer bientôt", déclarait Anthony Loke, faisant référence à la société d'exploration marine américaine avec qui il entend mener une nouvelle opération de recherches.

A noter que les personnes présentes dans l'appareil ont, toutes, été déclarées mortes dès le 24 mars 2014.