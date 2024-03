Le célèbre manga "Dragon Ball" pleure son créateur : Akira Toriyama est mort à l'âge de 68 ans

Immense perte pour le monde du manga, et particulièrement de "Dragon Ball". Akira Toriyama, son créateur, est décédé à l'âge de 68 ans.

Les passionnés de mangas pleurent la disparition d'un des pionniers de ce monde toujours aussi prisé : Akira Toriyama, créateur de "Dragon Ball", est décédé à l'âge de 68 ans. L'éditeur Shueisha l'a annoncé ce vendredi 8 mars 2024.

Décédé le 1er mars

L'auteur de mangas japonais est décédé d'un hématome sous-dural aigu le 1er mars, a annoncé vendredi l'éditeur Shueisha. Il avait 68 ans. "Dragon Ball", publié pour la première fois dans le magazine de bandes dessinées Weekly Shonen Jump en 1984, a ensuite été repris dans des films, des jeux vidéo et des séries télévisées, qui ont été distribués dans plus de 80 pays.

260 millions

Au rayon des chiffres, ce même manga s'est vendu à au moins de 260 millions d'exemplaires dans le monde, selon le site Mangazenkan. Akira Toriyama était également connu pour avoir conçu les personnages et les monstres de la série de jeux de rôle à succès "Dragon Quest".

Salué en France

Akira Toriyama a été salué plus d'une fois en France. D'abord en 2013, avec le Prix spécial du 40e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et ensuite, six ans plus tard, en 2019 : le Japonais avait été nommé chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la culture français.

Vibrants hommages

De vibrants hommages ont été rendus à ce pilier du manga. Eiichiro Oda, créateur de One Piece, a évoqué une mort "trop précoce. C'est un grand vide. Penser que je ne le reverrai jamais... Je suis submergé par la tristesse".

Sur les réseaux, Bird Studio s'est dit "profondément attristé par la nouvelle soudaine de son décès. Nous tenons à rendre hommage à ses grandes réalisations, à lui exprimer notre gratitude et à lui présenter nos sincères condoléances".

A message from Bird Studio on Toriyama’s passing. pic.twitter.com/2hRppQ2H3i — Goku (@Goku) March 8, 2024

"Nous n'oublierons jamais Akira Toriyama pour le cadeau qu'il a laissé sur cette terre. Je ne peux pas imaginer un monde sans Dragon Ball", a écrit un fan sur le site officiel de Dragon Ball.