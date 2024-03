Aveyron : "Effrayant", un bélier retrouvé mort émasculé, vengeance ou satanisme ?

Le 1er mars à Decazeville, un bélier a été retrouvé mort avec ses parties génitales tranchées. Une plainte pour "actes de cruauté" a été déposée par Nadine Stachurka, présidente de l'association "Aide aux animaux abandonnés du Bassin".

Les qualificatifs d'"acte sataniste" ou de "vengeance" ont été prononcés par Nadine Stachurka, la présidente de l’association Aide aux animaux abandonnés du Bassin, qui s'interroge sur les raisons de l'horrible scène qu'elle a vue. Alertée le 1er mars dernier par une riveraine de la route de Fareyrès à Decazeville, elle y a découvert un bélier mort, ses parties génitales tranchées et emportées, dans un champ où divaguaient plusieurs animaux, ces derniers temps "deux béliers de deux et un an, une brebis et un agneau", énumère-t-elle à nos confrères de La Dépêche du Midi.

Le vétérinaire appelé sur place a constaté "la présence de quatre incisives, d'une plaie au niveau des parties génitales "disparues", sans perforation de l'abdomen. Une société d'équarrisage défrayée par la mairie de Decazeville a pris en charge le cadavre du bélier. Les autres ovins ont été conduits dans un lieu d'accueil de Firmi.

Une enquête a été ouverte par le commissariat de Decazeville afin de retrouver le ou les auteurs de cet acte "effrayant", selon les termes de Nadine Stachurka, mais également le propriétaire de ces bêtes en divagation.

La présidente de l'association Aide aux animaux abandonnés du Bassin a également indiqué avoir déposé plainte contre X, pour "actes de cruauté" envers l'auteur des faits, et "divagation d'animaux" envers le propriétaire des ovins.