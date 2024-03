Contrôles routiers en Aveyron : excès de vitesse, conduite sous stupéfiants, étranger en situation irrégulière.... 25 infractions relevées par les gendarmes

Ce lundi 11 mars, de 7 h à 8 h30, 30 gendarmes de la compagnie de Rodez menaient une opération coordonnée sur les routes aveyronnaises.

C'est une opération de contrôles massive qu'ont menée les gendarmes sur le territoire aveyronnais. Ce lundi 11 mars au matin, 30 militaires de la compagnie de Rodez étaient présents sur les routes de 7 à 8 h 30, pour une action coordonnée. Au programme, des contrôles, principalement de vitesse.

Et durant ce court délai de nombreuses interventions ont été relevées, 25 exactement, sur des axes tels que la RN88 au niveau de Laissac, la RD 994 entre Rignac et Rodez, la RD 920 entre Entraygues-sur-Truyère et Espalion ou encore sur la RD921 entre Lacalm et Laguiole.

21 excès de vitesse

21 sont des excès de vitesse, dont l'un d'entre eux est qualifié de "grand excès", dépassant les 40 km/h au-dessus de la limite autorisée. Un Renault Master est alors flashé à 139 km/h, sur un axe limité à 90 km/h.

Une conduite sous stupéfiants, un non-respect du port de la ceinture de sécurité, un véhicule portant des pneus lisses et un étranger en situation irrégulière sur le territoire ont également été relevés. Ce dernier a d'ailleurs été conduit auprès des services de la préfecture, précisent les gendarmes.

Des opérations ayant pour but de "lutter contre les excès. Une action de répression, dont l'esprit est avant tout la prévention", conclut la compagnie de Rodez.