Les films oscarisés ont-ils plus de succès au box-office ?

(ETX Daily Up) - Depuis plusieurs années, les films récompensés aux Oscars suscitent un grand intérêt auprès du public. Mais est-ce que cela se traduit réellement par des recettes plus élevées au box-office mondial ? Une étude de Statista s'est penchée sur la question en comparant les recettes mondiales des films populaires en salles avec celles des lauréats de la catégorie "Meilleur film" aux Oscars.

Déplacer des foules dans les salles de cinéma est-il un gage pour obtenir un Oscar ? Greta Gerwig répondra sûrement non à cette question. La réalisatrice n'a pas eu la chance d'être nommée dans la catégorie "Meilleur réalisateur" pour son film "Barbie" qui a pourtant dominé le box-office mondial en 2023, avec plus de 1,4 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Selon les résultats de l'étude de Statista, il semblerait que les films lauréats des Oscars ne soient pas ceux qui génèrent le plus de recettes au box-office mondial. En effet, en regardant sur les cinq dernières années, les films récompensés aux Oscars dans la catégorie "Meilleur film" n'étaient pas les plus populaires. En 2018, "Avengers: Infinity War" a dominé en salles avec plus de deux milliards de dollars, et c'est pourtant "Green Book" de Peter Farrelly qui a décroché la statuette (322 millions de dollars de recettes). De même avec "Parasite" qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020, face à la suite des aventures des super-héros "Avengers: Endgame" et ses 2,7 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

"La différence entre le lauréat du meilleur film et la meilleure performance au box-office a été particulièrement prononcée en 2021. Spider-Man : No Way Home de Marvel a rapporté environ 1,9 milliard de dollars, tandis que le film oscarisé de cette année-là, 'CODA', n'a rapporté que 2 millions de dollars", souligne Statista. "Cela s'explique par l'essor des programmes originaux de haute qualité proposés par des services de streaming comme Apple TV+, Amazon Prime Video ou Netflix, qui font ensuite l'objet d'une sortie limitée sur certains marchés afin d'obtenir des recettes minimales pour se qualifier pour les Oscars. Le film 'CODA', produit par Apple-Studios, par exemple, n'a été projeté dans les salles de cinéma que dans trois pays : Italie, Mexique et Corée du Sud".

En revanche, certains films nommés aux Oscars ont connu un joli succès commercial, mais sans pour autant figurer parmi les films qui ont le plus été vus au grand écran. C'est le cas, par exemple, de "La La Land" de Damien Chazelle, qui a remporté six Oscars et a rapporté plus de 447 millions de dollars dans le monde, ou encore de "Green Book" (2018), qui a remporté trois Oscars et a généré plus de 320 millions de dollars de recettes mondiales.

Le champion du film oscarisé qui a connu la plus belle carrière au cinéma reste "Titanic" avec ses 2,2 milliards de dollars de recettes et ses onze statuettes dorées gagnées en 1998. "Le Seigneur des anneaux : le retour du roi", lauréat en 2004, a passé lors de sa sortie dans les salles obscures le cap du milliard de dollars de recettes.