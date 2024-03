Druelle Balsac. L’inaltérable succès des thés dansants

Mardi 5 mars, les aficionados des pistes de danse se pressaient à la salle des fêtes de Druelle village. Près de 200 danseurs présents. Il faut dire que le club "Lo Sérado" se démène pour organiser leurs célèbres thés dansants. Ici, les amateurs savent que leurs critères pour ne pas dire exigences, seront respectés : un bon orchestre (ce jour-là Didier Malvezin avec sa charmante épouse Sandrine au chant), une piste qui glisse bien, et ne pas oublier un goûter savoureux pour reprendre des forces à l’entracte. Car ils se donnent sans compter : valse, java, rock, slows, danses en ligne comme le madison. Il y en a pour tous et pour tous les goûts. Il y a les danseurs qui se souviennent, nostalgiques, de leurs bals de jeunesse dans les bras de leur moitié, les férus qui ont pris des cours et viennent avec leurs chaussures de danse, les hommes ou femmes seuls qui cherchent un partenaire de danse, et pourquoi pas plus si affinités. Et puis c’est l’occasion de sortir, s’habiller, se faire une beauté, retrouver les amis, ou faire de nouvelles rencontres. Vous l’aurez compris, ce thé dansant a connu, encore une fois, un gros succès et ce, grâce aux compétences et au sens de l’accueil du président Michel Soulié et de toute son équipe de bénévoles.