Les faits se sont déroulés ce mardi 12 mars au matin sur la commune de Trèves, dans le Gard. Ce que l'on sait

Un dramatique incendie s'est déroulé ce mardi 12 mars vers 8h25 au lieu-dit Le Villaret, sur la commue de Trèves (Gard), à la frontière de l'Aveyron.

Pour une raison qui reste à déterminer, un "tunnel d'élevage" de 80 m2 en tôles et en bâches plastique qui abritait des chevreaux, a pris soudainement feu. 18 bêtes ont été carbonisées.

Plus grave, une femme de 37 a été grièvement brûlée dans l'incendie. Elle a été héliportée en urgence absolue vers l'hôpitale Lapeyronie de Montpellier.

Les pompiers arrivés rapidement sur place sont parvenus a éteindre le sinistre, et sauver d'autres animaux à proximité, dont des chèvres et des chevaux.

Un élevage créé il y a un an

Cet élevage et fromagerie artisanale, les Chèvres du Trévezel, a été créé il y a tout juste un an par Emilie Leroy, ancienne journaliste notamment pour 30 Millions d'amis, et Nicolas Lepesant, ancien cuisinier. Souhaitant se reconvertir le couple a répondu à un appel d'offres et reçu le soutien de la municipalité de Trèves.

Les Chèvres du Trèvezel avait eu les honneurs de l'émission Les animaux de la 8 sur C8, le dimanche 8 octobre 2023.

Une cagnotte en ligne

immédiatement après le drame, les proches et voisins du couple d'éleveurs, qui a un fils de 2 ans et demi, n'ont pas tardé à réagir en créant une cagnotte en ligne pour soutenir la chèvrerie. "Emilie est en incapacité de pouvoir travailler pour le moment avec les brulures, disent-ils, et Nicolas déjà blessé , il n'ont plus qu'une main pour se relever avec tout le soutien du village, de la famille et des collègues paysans."