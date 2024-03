Les femmes réussiraient mieux dans l'entrepreneuriat quand elles sont accompagnées par d’autres femmes

(ETX Daily Up) - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à lancer leur propre business. Mais, pour beaucoup d’entre elles, le chemin de l’entrepreneuriat reste encore semé d’embûches. Les programmes de mentorat pourraient remédier à ce problème, d’après une étude britannico-américaine.

Les auteurs de cette recherche, parue dans la revue Marketing Science, sont arrivés à cette conclusion après avoir mené une expérience auprès de 930 entrepreneurs ougandais, dont 40% de femmes. De manière générale, les créateurs d’entreprise participant à cette étude avaient 31 ans et deux enfants. Ils avaient arrêté leurs études après le baccalauréat (ou un diplôme équivalent), ou bien ils les avaient poursuivis dans l’enseignement supérieur.

Les volontaires ont été aléatoirement répartis en deux groupes, l’un témoin et l’autre dit "de traitement". Les individus faisant partie de ce second groupe ont bénéficié du soutien d’un mentor ayant plus d’expérience dans le monde de l’entreprise. Les chercheurs voulaient déterminer si les entrepreneurs tiraient un bénéfice de cet accompagnement par un profil expérimenté.

Force est de constater que c’est le cas. Les mentors ont été d’une grande aide pour les participants de l’étude, même si leur impact a été des plus significatifs sur les femmes entrepreneures. Ces dernières ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 32%, en moyenne, quand elles ont été suivies par un mentor.

De fortes disparités de genre dans l'entrepreneuriat

Toutefois, ce phénomène est corrélé au sexe du mentor. En effet, les femmes entrepreneures ont vu leurs performances s’améliorer quand elles ont été accompagnées par une professionnelle plus expérimentée. "Les rapports entre mentors et mentorés de sexe féminin se caractérisent par un engagement plus positif", peut-on lire dans l’étude.

Cela peut s’expliquer par le fait que les mentors de sexe féminin sont, sans doute, passées par les mêmes difficultés que les femmes entrepreneures qu’elles accompagnent. Elles connaissent les leviers à actionner pour les dépasser et pour façonner son propre parcours dans un monde professionnel, qui reste encore trop hostile aux créatrices d’entreprise.

En effet, l’écosystème entrepreneurial demeure marqué par de fortes disparités entre les genres. Les femmes ont tendance à se lancer plus tardivement dans l’aventure entrepreneuriale que les hommes parce qu’elles sont animées par le besoin de faire leurs preuves sur le marché de l’emploi avant de devenir leurs propres patronnes. En France, 44% des actives attendent d’avoir acquis plus de dix ans d’expérience professionnelle avant de monter leur propre boîte, d’après une étude réalisée par l’agence Roland Berger, en collaboration avec WILLA et France Digitale. En comparaison, seul un quart des hommes patientent autant.

Pour rendre le monde de l'entrepreneuriat plus paritaire, il est important que les femmes soient entourées de mentors qui les aident à s’assumer et à dépasser leurs propres croyances limitantes. "En définitive, nous avons constaté que pour augmenter les chances de réussite des femmes entrepreneures, il est prometteur de les mettre en relation avec d'autres femmes entrepreneures", note Pradeep Chintagunta, l’un des cosignataires de l’étude, dans un communiqué.

Des réseaux d’affaires exclusivement féminins existent pour cela, certains fédérant même des milliers de membres. Leur rôle ne doit pas être sous-estimé dans le milieu de l’entrepreneuriat, mais plus généralement dans le monde du travail.