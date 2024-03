VIDEO. Révélation dans l'affaire "Le Grêlé" : le tueur et violeur en série avait récemment participé à un jeu télévisé de Nagui

Alors que sa double identité n'avait pas encore été découverte, le violeur et tueur en série surnommé "Le Grêlé" s'était permis une participation dans une célèbre émission télévisée...

François Vérove était un gendarme puis un policier, qui s'est donné la mort dans le Gard le 29 septembre 2021. Il a laissé derrière lui une lettre dans laquelle il a avoué ses crimes : depuis les années 80, il était recherché pour le viol et le meurtre de deux fillettes de 11 ans à Paris et en Seine-et-Marne, ainsi pour de multiples agressions entre 1986 et 1994. Dans cette lettre, il dit que ses pulsions meurtrières ont cessé en 1997.

Après 35 ans d'enquête de la brigade criminelle, il avait fini par être retrouvé. Une vaste opération de prélèvement génétique, effectuée sur 750 anciens gendarmes qui exerçaient en région parisienne dans les années 80 à 90, avait fini par révéler l'auteur des crimes. François Vérove s'est suicidé peu après avoir reçu sa convocation de la part de la police judiciaire.

François Vérove était surnommé "Le Grêlé" car son visage était couvert de cicatrices, selon le portrait-robot. Ce qui ne l'a pas empêché... de participer à une émission télévisée en toute quiétude, a pu vérifier le journal Marianne. En 2019, François Vérove apparaît en effet sur le plateau de Nagui en tant que candidat dans l'émission "Tout le monde veut prendre sa place".

En toute décontraction

Cette révélation a été faite par l'épouse de François Vérove, dans le livre écrit par la journaliste Patricia Tourancheau intitulé "Le Grêlé : Le tueur était un flic". La date de l'émission était confuse jusqu'à ce que le journal Marianne retrouve l'épisode exact. François Vérove n'avait participé qu'à la première épreuve de "Tout le monde veut prendre sa place" et avait été rapidement éliminé. Il y apparaît souriant, et parle sans complexe de sa carrière de policier en région parisienne.

Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x — Decimaitre (@Decimaitre) March 12, 2024

Avant d'être confondu par son ADN, le mystère a persisté pendant 35 ans quant à l'identité du "Grêlé". L'épouse de François Vérove (mariés en 1985) dit ne jamais avoir été au courant de la double personnalité de son mari, ni que ce dernier cherchait à se dissimuler. Preuve à l'appui avec sa participation à l'émission télévisée.