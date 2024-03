Rodez : "Avec la surdité, les gens ont tendance à s’isoler", l'ARDDS 12 à la mairie ce jeudi pour la journée nationale de l'audition

Distribution de documents, tests de repérage auditif et conférence sont au programme. Jeudi 14 mars, dans le cadre de la journée nationale de l'audition, l'ARDDS 12, en partenariat avec le CCAS de Rodez, sera présente à la mairie de Rodez.

Dans le cadre de la journée nationale de l’audition, l’association de réadaptation de défense des devenus sourds et malentendants de l’Aveyron (ARDDS 12) se mobilise, encore une fois, à Rodez. L’association, créée il y a huit ans par trois amis, se donne alors pour mission d’informer et de sensibiliser les personnes malentendantes. "Avec la surdité, les gens ont tendance à s’isoler. On a un rôle de mise en relation sociale", confie Michel Delmas, le secrétaire de la section aveyronnaise.

Des tests auditifs à la mairie de Rodez ce jeudi

"Avec l’âge, on perd souvent de l’audition. Plus on attend pour s’équiper, plus c’est difficile de s’y adapter", rappelle-t-il. C’est pour cela que l’ARDDS 12, en partenariat pour la première fois avec le CCAS de Rodez, organise ce jeudi une journée dédiée à la prévention des seniors à la mairie ruthénoise. "Avec le CCAS, nous nous sommes rencontrés lors du forum des associations. Créer du relationnel pour les seniors, la notion de bien vieillir... On s'est retrouvé avec plusieurs objectifs en commun", raconte le secrétaire de l'ARDDS 12.

Grâce à une application, des tests de repérage auditif seront réalisés gratuitement, de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30. Une conférence sera organisée, salle du conseil, à 14 h 30 sur le thème du "Bien entendre pour bien vieillir".

L’association, composée actuellement de 25 membres, agit tout au long de l’année. Une orthophoniste enseigne d’ailleurs, depuis trois ans, la lecture labiale, grâce au soutien du conseil départemental et de la CPAM. Cette formation de 1 h 30 par mois accueille une dizaine de participants.

Cette année encore, l’ARDDS 12 renouvelle son partenariat avec la Baleine à Onet-le-Château. Grâce à une boucle d’induction magnétique branchée à un amplificateur, les personnes pourront voir et écouter le spectacle de danse "les yeux fermés", le 25 avril à la Baleine.

Plus d'informations à section.aveyron.ardds@gmail.com.