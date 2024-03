Luc-la-Primaube. Travaux : des locaux vont êtres adossés à l’église de La Capelle Saint-Martin

Dans le cadre du projet de mise en valeur et d’animations de l’église de La Capelle Saint-Martin, le bâtiment est actuellement restauré (enduits intérieurs et extérieurs, couvertures, planchers et mise en place de grillage de protection devant les vitraux…). La commune va profiter de ces travaux pour créer un local destiné aux commodités avec des toilettes ainsi qu’un local de rangement pour le matériel nécessaire à la programmation culturelle, qui serait adossé au chevet nord de l’édifice. Ces locaux seront implantés en lieu et place de l’ancienne sacristie qui a été démolie dans les années 80. Le cabinet Pronaos a été missionné pour travailler sur cette extension. Le montant prévisionnel de ces travaux hors taxes s’élève à 100 000 €. Le plan de financement pourrait s’établir comme suit : État DETR 20 000 €, Département de l’Aveyron 30 000 €, Région Occitanie 30 000 €, autofinancement (obligatoire 20 % mini) 20 000 €.

À l’occasion de la rénovation de cette église et de sa transformation en lieu culturel, il est envisagé de créer un évènement en vue de l’inauguration de ce nouvel espace. Le projet scénographique poursuit un double objectif : mettre en valeur le bâtiment et les travaux effectués, et permettre la réappropriation de ce patrimoine local grâce à l’évocation historique du bâtiment. Dans cette optique, il est prévu la mise en place d’une projection monumentale (mapping) accompagnée d’une véritable scénographie. Des animations proposées par "Les Amis du Clocher Saint-Martin" seront réalisées à l’extérieur (marché gourmand en juillet ou en août). Des projections auront lieu une fois par semaine tout au long de l’été (21 h 30-23 heures), soit une dizaine de diffusions par soir pour environ 80 spectateurs à chaque séance. Les dépenses HT s’élèvent à 30 000 € : création vidéo et graphique 13 000 €, matériel de diffusion 13 000 €, communication 1 500 € et formation du personnel municipal 2 500 €. Le plan de financement de cet évènement s’établit comme suit : Rodez Agglomération : 10 000 €, Département : 10 000 € et autofinancement (33,3 %) : 10 000 €.