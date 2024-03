Luc-la-Primaube. Trier les biodéchets pour alléger le sac noir

Depuis la fin d’année 2022, le Sydom Aveyron et la commune ont proposé aux habitants de trier à la source leurs biodéchets en sac orange. Les habitants ont joué le jeu et ont déjà permis de réduire considérablement le poids de leurs sacs noirs.

À Luc-la-Primaube, depuis le lancement du dispositif, 752 personnes sont venues récupérer leur bio-seau et leurs sacs orange sur les 2 792 foyers que compte la commune soit un taux de dotation de 27 %.

Vendredi dernier, les personnes n’ayant pas encore récupéré leur bio-seau et leurs sacs orange étaient invitées à se rendre à la nouvelle distribution effectuée par Pierre du Sydom, qui a eu lieu à la mairie annexe de Luc-la -Primaube.

Une fois équipé, il s’agira de mettre les restes alimentaires, les préparations de repas et autres déchets organiques (épluchures de légumes et fruits, coquilles d’œufs, restes de repas, déchets de viande ou de poisson, pain, marc de café et les filtres à café, serviettes, mouchoirs et essuie-tout, fleurs fanées…) dans les sacs orange et de les déposer, bien fermés, dans les mêmes bacs que les ordures ménagères. Ils seront alors collectés, lors d’une tournée commune, pour rejoindre l’installation de tri robotisé et être séparés des sacs noirs avant d’être valorisés en compost.

Les Luco-Primaubois n’ayant pu se rendre à cette distribution proposée par le Sydom, pourront retirer les sacs et bio-seaux en mairie aux horaires d’ouverture classiques.

Tous ensemble poursuivons les bons gestes !

Une question ? Contactez le Sydom : 05 65 68 34 49

ou contact@sydom-aveyron.com