VIDÉO. "Ces accumulations d'eau, les sols ne les supportent pas" : les images impressionnantes de deux routes s'effondrant coup sur coup dans le Cantal

Un hameau du petit village de Carlat (Cantal) de 400 habitants se retrouve coupé du monde après un effondrement de route.

À un jour d'intervalle, après de fortes pluies, deux routes se sont effondrées dans le Cantal. Le premier effondrement s'est produit à Saint-Cernin dans la nuit du 4 au 5 mars, le deuxième à Carlat, le 6 mars.

Un trou gigantesque

À Saint-Cernin, la RD 222 a commencé à se déformer avant que le goudron ne s'effondre emportant avec lui un morceau de la route. Selon nos confrères de France 3, un trou gigantesque a remplacé une partie de la chaussée.

Le lendemain, à Carlat, la route communale a été complètement avalée laissant place à un énorme trou de 30 m, coupant le hameau du monde. Pour parer à l'urgence, il a fallu ouvrir un chemin provisoire de plus d'un kilomètre. "La partie qui est éboulée, on ne peut pas intervenir dessus. Il nous faut ouvrir une voie de secours pour permettre la desserte du hameau et aux secours d’y accéder", indique Yves Alexandre, maire de Carlat.

"On touche du doigt le réchauffement climatique"

Si fort heureusement, il n'y a eu aucune victime, malheureusement, ce genre d'événement est de plus en plus courant. Pour Didier Roux, le directeur de la Direction départementale des routes du Cantal, interrogé par nos confrères, explique "qu'on touche du doigt le réchauffement climatique : ces accumulations d'eau, ces sols ne les supportent pas".

Sur la page Facebook du Département du Cantal, l'institution confirme que "les précipitations soutenues de ces derniers mois ont précipité un glissement de terrain, déjà initié depuis plusieurs années, à hauteur de Saint-Cernin sur la RD 922. Depuis quelque temps, la vitesse avait été limitée en raison de déformations de la chaussée".

L'argile se rétracte et gonfle

À Carlat, le premier magistrat confirme lui aussi que ce sont les conditions météorologiques et la géologie qui sont responsables de l'effondrement de la route communale. "Cette route nous pose problème depuis 25 ans, elle passe sur une zone d'argile dans un secteur pentu. L'argile se rétracte l'été sous l'effet de la chaleur et se gonfle l'hiver avec la pluie, ça engendre des déformations", relève Yves Alexandre auprès de France 3.