Rodez. VTT : le Ruthénois Mathys Labro, un bel et ambitieux chasseur de titres

Le jeune coureur du Vélo club ruthénois marque de plus en plus les esprits. Ça tombe bien, l’Aveyronnais, la tête bien sur les épaules, nourrit de belles envies de réussite et s’essaierait bien sur route.

Dans le team des vététistes du Vélo club Rodez, Mathys Labro fait partie des étoiles montantes s’appliquant à devenir, un jour, une étoile filante… vers le statut "pro". À 17 ans, l’étudiant en première au lycée Alexis-Monteil aimerait rejoindre le pôle France notamment grâce à ses récentes performances. "Je me bats aussi pour avoir une bonne moyenne sur mes résultats scolaires, indispensables pour intégrer le pôle", lance-t-il.

Mais on peut être sûr qu’il n’abdiquera et trouvera la voie pour y arriver, tant le garçon a les idées bien en place quant à son avenir sportif. À 8 ans, au sein du club laissagais, il enfourche son premier VTT, certainement sous l’influence paternelle, un ex-cycliste élite. Puis, à 10 ans, il s’essaie au vélo de route avec brio. À 14 ans, devenu coureur du team départemental, il rejoint le Vélo club ruthénois, désormais en charge d’une équipe de 19 coureurs.

"Mon coach m'a redonné confiance"

Sa progression fulgurante est cependant stoppée par une chute sévère qui l’écarte des circuits durant quelques mois. "C’est Manu Da Silva, mon coach qui m’a redonné confiance et depuis deux ans, les sensations, l’envie et la passion reviennent". Mathys se donne aussi les moyens d’y parvenir. 1 h 30 de vélo par jour, musculation une fois par semaine, il remet la tête dans le guidon ! Et toute la famille participe. La maman ramène en voiture chaque matin le vélo au lycée, car chaque soir il rentre à Buzeins à vélo. Le papa est omniprésent pour les courses, entraînements, déplacements… Il y a aussi un sacrifice financier également qui s’élève à 10 000 €, matériel compris.

Dimanche, il va pouvoir mettre en pratique cette préparation avec un déplacement à Marseille, pour le compte de la coupe de France, sur un terrain caillouteux. "J’aime ce genre de terrain, fait de fractionnés, bosselé, pourtant réputé difficile ". Après une 13e place à la coupe de France (les Menuires), une 14e place à la coupe de France (Lons-le-Saunier) et une victoire du challenge Occitanie VTT et cyclo-cross, l’occasion lui est offerte d’étoffer un palmarès en cours d’évolution. Sportif boulimique, il compte cette saison enfourcher le vélo de route. "Ça me démange" assure-t-il. Reste au calendrier à lui faire la place pour cumuler VTT et route.