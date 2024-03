CARTES. Météo : coups de tonnerre sur le nord de la France, 46 départements en vigilance jaune pour les orages

Météo France a émis cette vigilance pour ce vendredi 15 mars en soirée.

Si le sud de la France bénéficie d'un temps relativement ensoleillé, ce vendredi 15 mars après-midi, Météo France a placé 46 départements du nord et de l'est du pays en vigilance jaune pour les orages.

46 départements en vigilance jaune pour les orages, au nord et à l'est. Météo France

Ces orages se sont déclenchés dès cet après-midi sur le nord et le centre de la France, avec des averses parfois fortes et des bourrasques, et quelques coups de foudre également au sud, dans le Lyonnais et autour des Cévennes, où des orages de grêle ont été recensés alors que le Gard ou la Lozère ne font l'objet d'aucune vigilance, selon InfOccitanie.

\ud83d\udd34 En direct du Piémont Cévenol dans le #Gard où un #orage de #grêle est en cours, comme prévu \u26c8\ufe0f ! Secteur Monoblet / Conqueyrac / Durfort / Sauve pic.twitter.com/1kcCqOCKgq — InfOccitanie (@infoccitanie) March 15, 2024

En soirée, ces orages concerneront essentiellement la région parisienne, le grand-Est, la Bourgogne-France-Comté et le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, selon Météo France. Ces orages s'estomperont dans la nuit et dans la matinée de samedi.

En soirée, les orages sur le nord-est de la France. Météo France

Alors que la Manche est en vigilance jaune pour le vent, 10 départements restent en vigilance jaune pour les crues, ce vendredi en soirée :