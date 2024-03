Occitanie : il a disparu à l'arrêt de bus, on recherche Nathan, 17 ans, qu'on n'a plus vu depuis ce mercredi 13 mars

Sa mère a alerté sur les réseaux sociaux, avant que la police national n'émette un appel à témoins.



"Ce n'est pas dans ses habitudes de partir" : Nathan, 17 ans, a disparu à Montauban ce mercredi 13 mars vers 10 heures du matin, alors qu'il sortait du lycée Bourdelle où il est scolarisé en première. Habitant Génébrières, une commune à l'est de Montauban, la dernière fois où il a été aperçu est à l'arrêt de bus près de l'établissement scolaire. Depuis, plus de nouvelles.

Sa mère a été la première à réagir à sa disparition dès mercredi après-midi, sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 5 mars, la police juge cette disparition inquiétante et a posté un appel à témoins.

Nathan mesure 1,70 m et pèse 60 kilos, il a les cheveux chatains foncés et les yeux marrons, il était vêtu d'une parka noire et de chaussures grises au moment de sa disparition, et avait un sac noir contenant des habits à vendre.

Une enquête pour disparition de mineur a été ouverte, confirme La Dépêche du Midi. Selon le quotidien toulousain, cette disparition a été associée à un message à connotation terroriste reçu par le lycée Bourdelle, un établissement semble-t-il habitué aux fausses alertes à la bombe assorties de mails provenant de l'étranger. Une association repoussée par le directeur départemental de la police nationale Régis Allegri, qui reste toutefois vigilant et qui assure que "des recherches actives sont menées pour tenter de le retrouver".