Les autorités prennent très au sérieux le témoignage d'au moins un habitant qui assure avoir vu un crocodile dans un canal de la ville héraultaise.



"Je suis convaincu que c’était bien un crocodile" : ce mercredi 13 mars vers 16h30, un habitant de La grande-Motte a appelé les sapeurs-pompiers de la ville en affirmant avoir vu un crocodile.

Sur Facebook et cité par InfOccitanie, cet homme explique avoir été se balader avec son chien le long d'un canal qui longe le bois de pins du ponant quand il a aperçu quelque chose à la surface de l'eau. "J'ai pensé à un banc de poissons", dit-il alors. Puis "la chose" a stoppé net, et là, affirme-t-il, "c’était sa tête et ses yeux" qui le regardaient, entendez par là un crocodile. Cet homme a posté une vidéo du lieu où il aurait aperçu le crocodile sur la page de groupe Facebook "S'Entraider à La Grande Motte et alentours".

Selon d'autres témoignages, ce serait d'abord des artisans qui auraient prévenu les autorités.

Pris au sérieux

L'appel a été pris au sérieux par les autorités. Gendarmes et policiers municipaux se sont rendus sur les lieux vérifier les dires de cet homme, à la recherche du fameux crocodilien. Ces recherches, qui ont duré plusieurs heures, "jusqu'au petit matin" selon le directeur de la police municipale Jean-Michel Weiss, se sont avérées infructueuses. Si certains Grand-Mottois sourient de ce témoignage, d'autres s'inquiètent de la possibilité d'avoir un tel animal à proximité. Jean-Michel Weiss rappelle qu'un loup avait déjà été trouvé mort sur la commune, probablement renversé par une automobile.