Tarifs de consultation médicale : faudra-t-il devoir bientôt payer plus cher chez son médecin généraliste ?

Lors d'une quatrième séance multilatérale de négociation conventionnelle avec les six syndicats de médecins libéraux, la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam) a fait de nouvelles offres ce jeudi 14 mars sur la revalorisation tarifaire de la consultation réclamée par les praticiens depuis plus d'un an, dans le cadre des négociations de la nouvelle convention médicale pour les cinq prochaines années.

Consultation à 30 € chez le médecin généraliste ?

Le 8 février, l’Assurance maladie s’était déjà dite prête à porter le tarif de la consultation de base chez le médecin généraliste à 30 €. Fixé à 25 € depuis 2017, il avait été augmenté de 1,50 € et était à 26,50 € le 1er novembre 2023. Les médecins libéraux qui avaient jugé cette revalorisation insuffisante, ont apparemment été cette fois entendus, avec cette nouvelle proposition de consultation à 30 €.

Création d’une consultation longue du médecin traitant à 60 € ?

Ce jeudi 14 mars, la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) a aussi proposé à la demande de plusieurs syndicats dont MG France et les Généralistes-CSMF, que le médecin traitant puisse facturer, une fois par an, une consultation longue à 60 € pour les patients âgés de plus de 80 ans.

Vers une hausse de consultation de certains spécialistes ?

Les tarifs de certains spécialistes seraient également revus à la hausse pour les gériatres, gynécologues médicaux, psychiatres ou dermatologues.

Une prochaine séance multilatérale est prévue fin mars/début avril, selon le site Egora.