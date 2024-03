Un exemple parfait d'obsolescence programmée ? Ces téléviseurs tombent en panne sitôt passée la date limite de garantie

Des dizaines de propriétaires de téléviseurs LG OLED ont vu leur écran s'éteindre soudainement quelques mois après la fin de la garantie, avec ensuite des difficultés pour que la marque coréenne procède aux réparations. Calculé, ou simple défaut de fabrication ?

La marque coréenne LG, qui fabrique notamment des téléviseurs, présente ses télévisions "LG OLED" comme "le summum de la technologie" en la matière, vendues entre 500 et près de 3 000 € suivant les modèles, voire plus.

Tout à coup, écran noir

Mais des dizaines de propriétaires français de ces télés LG OLED ont vu leur téléviseur s'éteindre peu après la date limite de garantie de 2 ans après l'achat. Avec toujours le même scénario de base, avec des variantes : l'écran qui s'éteint, tout comme la lumière rouge de la veille, et impossibilité à rallumer le téléviseur, agrémenté ou non de bruits de "clac-clac" ou de "pétard". Pour parvenir à rallumer le téléviseur, il faut en général débrancher la prise d'alimentation 2 ou 3 minutes... jusqu'à la prochaine coupure, mais parfois rien n'y fait.

S'ensuit alors pour le propriétaire un parcours du combattant. Il faut contacte le service client de la marque pour demander une réparation, par téléphoner ou sur le site internet de LG. Le hic, c'est que dans la plupart des cas, les téléviseurs qui tombent en panne ne sont donc plus sous garantie depuis 2, 3, 4 ou 5 mois, voire plus... ou moins. Le Service après vente (SAV) refuse ou refusait de payer les réparations, qui s'élève dans ce cas à entre 200 et 300 €. Si certains s'inclinent et paient, d'autres râlent de voir leur télé tomber en panne en 2 ans. "Le vendeur aurait dû me dire que j’achetais une TV jetable", témoigne ainsi un acheteur auprès de 60 Millions de consommateurs. "Je remarque comme vous que beaucoup de modèles de 2020 sont concernés par les mêmes problèmes", dit cet utilisateur qui a vu son téléviseur acheté en... 2021 tomber en panne. "Une action collective en justice via une association de consommateurs me paraît totalement légitime (...) On ne peut pas accepter d'être à ce point des vaches à lait", ajoute-t-il dans un groupe public sur Facebook consacré à ces pannes.

Où est le problème ?

Des propriétaires de ces téléviseurs un peu plus bricoleurs que d'autres semblent avoir identifié la raison principale de cette panne récurrente, liée à la carte d'alimentation, qui entrerait en surchauffe et donc couperait l'alimentation du téléviseur. Certains ont donc placé de petits ventilateurssur prise USB derrière leur appareil pour éviter que l'écran ne s'éteigne. Lors des réparations, c'est principalement cette carte d'alimentation que les techniciens vont changer, parfois la carte mère voire la dalle (la partie du téléviseur qui affiche l'image).

Si auparavant LG refusait de prendre en charge cette réparation, il semblerait avoir identifié et reconnu le problème depuis le mois de février dernier, et accepterait aujourd'hui de prendre en charge cette réparation à ses frais.

En juillet 2020, LG avait déjà rappelé 18 modèles de télés OLED en Corée du Sud, soit 60 000 appareils, à cause d'un problème de surchauffe.