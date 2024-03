Maleville. Groupama d’Oc invite Serge Zaka pour parler du climat

Jusqu’au 14 juin, les huit assemblées générales de Groupama Aveyron-Lozère prolongent leurs travaux statutaires par un programme de conférences animées par des scientifiques spécialistes du climat, gratuites et ouvertes à tout le monde.

Une des caisses locales de Groupama d’Oc tiendra son assemblée générale annuelle le 14 juin à la salle des fêtes de Maleville à partir de 19 heures.

À cette occasion, Groupama d’Oc proposera une conférence animée par Serge Zaka, agroclimatologue, sur le thème : l’évolution du climat et les impacts prévisibles sur notre quotidien à l’horizon 2050.

La conférence est gratuite et ouverte à tous, sociétaires de Groupama ou non. Ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie, Serge Zaka est par ailleurs vice-président du réseau Infoclimat. Parallèlement à ses travaux de recherche, il anime régulièrement des conférences et partage son expertise sur le climat lors d’interventions sur les chaînes télévisées.