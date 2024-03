Les avatars peuvent nous conduire à réévaluer nos opinions

(ETX Daily Up) - À l’ère des réseaux sociaux, jamais nos opinions n’ont été autant exprimées et décortiquées. Il est donc plus important que jamais de comprendre la manière dont elles se forment, et ce qui peut potentiellement les influencer. Une étude, parue dans la revue PLOS One, se penche sur ce phénomène et montre que nos décisions morales sont beaucoup moins immuables qu’on l’imagine.

Les auteurs de cette recherche ont voulu déterminer dans quelle mesure les jugements moraux de chacun pouvaient être influencés par des groupes, réels ou factices. Car nos pensées et nos manières d’agir sont bien plus soumises à l’approbation du monde qui nous entoure qu’on l’imagine. C’est pourquoi on a tendance à s’entourer de personnes qui pensent comme nous dans "le monde réel" et en ligne.

Les universitaires ont voulu mesurer le poids de la conformité en menant une expérience avec une centaine de volontaires. Ces derniers ont été invités à émettre une opinion sur des comportements potentiellement répréhensibles d’un point de vue moral, comme une mère punissant son fils pour ses mauvaises notes à l’école ou un homme passant un appel en plein milieu d’une séance de cinéma. Les participants ont ensuite dû juger les mêmes situations en compagnie de deux autres personnes, qui ne partageaient pas leurs avis.

Il s’avère que, dans 43% des cas, les volontaires ont ajusté leur jugement après avoir discuté avec les membres de leur groupe. "Cependant, ils l'ont fait moins souvent lorsque ces jugements concernaient des situations dans lesquelles d'autres personnes étaient lésées", déclare le Dr Konrad Bocian, l’un des cosignataires de cette étude, dans un communiqué.

Dans un deuxième temps, le Dr Konrad Bocian et ses confrères ont mené une expérience similaire avec 138 autres participants. Mais contrairement à la première fois, les volontaires étaient plongés dans un environnement virtuel dans lequel ils échangeaient avec des avatars. Certains d’entre eux étaient supposément contrôlés par des êtres humains, et d’autres par une intelligence artificielle.

Il apparaît que les participants ont modifié leurs jugements pour les aligner sur ceux des avatars sous le contrôle d’humains dans 30% des cas, et dans 26% des cas lorsqu’ils étaient régis par une IA. Cela suggère que la pression sociale guide nos opinions morales, y compris dans un environnement virtuel. "De nos jours, l'influence sociale est de plus en plus puissante dans le monde numérique comme dans la réalité. Il est donc nécessaire de déterminer comment nos jugements sont façonnés dans la vie numérique, où les interactions ont lieu en ligne et où certains participants sont des avatars, et non de vrais humains", souligne le Dr Bocian dans le même communiqué.

Ce travail de recherche améliore notre compréhension de la pression sociale, qui n’est pas un pur concept théorique mais une réalité vécue par tous. Ce sujet doit toutefois être davantage étudié pour mieux anticiper "les conséquences sociales potentielles du conformisme moral dans le monde numérique moderne", comme l’écrivent les chercheurs.