Espalion. Des futurs champions qui en ont sous la pédale

Samedi denier le Vélo Club Espalionnais avait l’honneur d’organiser un concours départemental d’éducation routière et le critérium qualificatifs pour la finale régionale.

Sous l’impulsion de son coprésident Jean-Claude Solier, le Vélo-Club Espalionnais anime une dynamique École française de vélo VTT. Dans ce contexte il était tout à fait naturel qu’il soit choisi par le comité de l’Aveyron comme club support pour l’organisation du concours départemental d’éducation routière et un critérium qualificatif pour la finale régionale. Une finale régionale qui se déroulera du 13 au 15 avril prochains également à Espalion et sera elle-même qualificative pour le championnat de France.

Aux côtés des jeunes des trois clubs aveyronnais, Espalion, Naucelle et le Vibal était également invité un club ami du Lot : le Vélo Évasion Nature fort d’une cinquantaine de pratiquants. Seize jeunes de 8 à 12 ans étaient au départ du concours d’éducation routière et dix-neuf de 13 à 18 ans du critérium.

Le concours d’éducation routière se fait en plusieurs parties, 4 QCM, panneaux routiers, mise en situation, ordre de passage, test pièces du vélo, une rando guide et un parcours routier. Le critérium comprend un rallye, un parcours d’orientation, du pilotage maniabilité, de la mécanique de terrain et des connaissances générales de la région. Trente-quatre encadrants des trois clubs étaient présents pour assurer la sécurité et le classement de chaque participant à cette épreuve en toute sécurité.

Deux compétitions bien distinctes

Le parcours de sécurité routière du CDER avait été tracé sur la zone située en prolongement de l’aire de camping-car et la zone de pilotage comprenant 4 zones de 2 segments sur la parcelle privée (dite du concasseur) prêtée gracieusement par sa propriétaire. Celle-ci avait nécessité une opération d’envergure de débroussaillage et d’aménagement pendant plusieurs jours. Le circuit rallye VTT à suivre selon le parcours tracé sur une carte et parcouru en binôme rendait visite au village de Saint-Côme-d’Olt. L’orientation était contenue dans les murs de la ville d’Espalion avec plusieurs balises à retrouver. Les épreuves de QCM étaient visionnées dans les locaux du club.

Ces épreuves se sont déroulées à la satisfaction de tous grâce à la détermination des jeunes participants et des encadrants mais aussi à la forte implication des bénévoles du club, du comité départemental et régional de cyclotourisme pour leur appui administratif et le soutien matériel de plusieurs entreprises locales.