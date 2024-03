Un jeune couple a été placé en garde à vue dans la soirée de lundi 18 mars 2024 pour outrages, menaces et violences sur personnes dépositaires de l’ordre public.

Ils étaient déjà défavorablement connus des services de police et de justice. Et ils n’ont certainement pas arrangé leur cas ! Ce lundi 18 mars 2024, dans la soirée, les policiers du commissariat de Decazeville sont appelés pour un "tapage nocturne" dans un quartier de la ville.

En arrivant, ils tombent sur un homme et une femme, en couple. Ils sont les auteurs des troubles du voisinage. Mais passablement énervés, ils menacent d’emblée l’équipage de police qui décide, pour calmer la situation, de rebrousser chemin… Avant que le voisinage ne fasse une nouvelle fois appel à leur service.

Ils menacent les voisins également

Et en revenant sur place, le couple n’est pas calmé et profère de nouveau des menaces en tous genres. Cette fois, ils vont même jusqu’à cracher sur les policiers et menacent aussi de mort plusieurs voisins médusés. Le jeune homme et sa compagne sont finalement interpellés et placés en garde à vue. Ils devaient être présentés au tribunal ce mercredi 20 mars.