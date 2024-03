VIDEO. Aveyron : de quelle manière va-t-on découvrir "façon Sputnik" ces 23 communes du Ségala à vélo ?

300 km, 60 jours, 36 escales, 5 Grands banquets : la compagnie Sputnik va présenter son projet aux habitants du territoire. Ce projet débutera le 5 mai.

Le projet "Rencontre en Pays ségali" porté par la Compagnie Sputnik et en partenariat avec le Centre social et culturel du Pays ségali reliera les 23 communes en vélo à partir du 7 mai 2024.

Cinq rendez-vous pour faire les présentations

Avant cela les associations, les élus et les habitants sont conviés à 5 réunions publiques durant lesquelles seront exposés les parcours, les précisions sur le calendrier, les actions déjà planifiées et celles qui seront possibles.

Sur son site Facebook, le compagnie toulousaine livre quelques indices :"Chantier #1 de la mise en mouvement du projet Rencontre en pays Segali ! Préparation du départ pour les 300km, 60 jours, 36 escales, 5 Grands banquets pour aller à la rencontre des habitant.e.s du territoire avec notre remorque Pop-up et notre canapé de la rencontre." Alléchant. Voici une vidéo présentant l'une de ses dernières réalisations.

- Jeudi 21 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Sauveterre-de Rouergue (pour les communes de Castanet, Pradinas, Sauveterre-de-Rouergue, Quins)

- Lundi 25 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Manhac (pour les communes de Calmont, Ste- Juliette-sur-Viaur, Cassagnes-Bégonhès, Camboulazet, Manhac).

- Mardi 26 mars, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Cabanès (pour les communes de Naucelle, Tauriac-de-Naucelle, Castelmary, Crespin, Cabanès).

- Vendredi 5 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes de Centrès (pour les communes de Camjac, Saint-Just-sur-Viaur, Meljac, Centrès)

- Lundi 8 avril à 20 h 30 à la salle des fêtes de Boussac (pour les communes de Baraqueville, Carcenac, Gramond, Moyrazès, Colombiès, Boussac)

Ce projet culturel, artistique et anthropologique vient mettre en lumière les initiatives locales et associatives qui façonnent le Pays Ségali et vient questionner sur ce qu’est la rencontre sur notre territoire.

Réunions ouvertes à toutes et tous.

Infos et renseignements :agence.llur@gmail.com, compagniesputnik@gmail.com

Tel. : 06 08 82 92 60 ou 06 11 71 74 13.