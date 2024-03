Menaces d'attaques à l'explosif, vidéos de décapitation : les "espaces numériques de travail" d'une cinquantaine d'établissements scolaires piratés, ce que l'on sait

Les autorités prennent au sérieux ces menaces d'attentats émises depuis ce mercredi 20 mars et concernant des établissements d'Île-de-France.



Les espaces numériques de travail (ENT) est un outil numérique destiné aux élèves, professeurs et parents d'établissements scolaires rassemblant agendas, devoirs, ressources, notes des élèves... Ce mercredi 20 mars, selon France Info, ces ENT d'une cinquantaine d'établissements scolaires d'ïle-de-France ont été piratés via "un site frauduleux", des mails tout aussi frauduleux faisant état de menaces d'attentats à l'explosif ont été expédiés via ces ENT, notamment aux élèves de ces établissements, certains de ces envois contenant des pièces jointes choquantes, comme des vidéos de décapitation. Revendiqués par "l'Etat islamique", l'auteur ou les auteurs de ces mails assurai(en)t voulair faire "exploser" ces établissements ce jeudi 21 mars entre 11 et 15 heures.

Ces messages menaçants ont entraîné la suspension de tous les ENT de la région francilienne.

Pris au sérieux

Dès ce mercredi soir, les policiers se sont attelés pour identifier les auteurs de ce piratage et vérifier la validité de ces menaces. Plusieurs levées de doutes ont été effectuées dès le mercredi soir, mais ce jeudi matin, des surveillances "statiques" ont été placées devant les établissements concernés. Le ministère de l'Education nationale a condamné ces "graves menaces, après deux plaintes déposées, dont l'une de la région Île-de-France, une enquête a été ouverte, le parquet de Paris procédant "au rapprochement avec des faits similaires dont sont saisis d'autres parquets".

A l'automne 2023, quelque 800 établissements scolaires avaient été touchés par des alertes à la bombe.