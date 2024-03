Cette poudre peut rendre l'eau potable avec la lumière du soleil

(ETX Daily Up) - Dans le monde, 2,2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable sûre, selon un rapport de l'UNESCO. Des scientifiques travaillent sur des solutions pour rendre n'importe quelle eau potable. Aux Etats-Unis, des chercheurs ont développé une poudre capable de purifier l'eau à l'aide de la lumière du soleil en seulement une minute.

Ce sont des chercheurs de l'Université de Stanford et du laboratoire SLAC, dépendant du Département de l'Energie des Etats-Unis, qui sont en train de développer cette étonnante solution. Celle-ci prend la forme d'une poudre non toxique qui, en contact avec la lumière du soleil désinfecte l'eau pour la rendre parfaitement potable.

Cette poudre, composée de paillettes nanométriques d'oxyde d'aluminium, de sulfure de molybdène, de cuivre et d'oxyde de fer, est capable de tuer des milliers de bactéries à la seconde dès lors qu'elle est exposée à la lumière du soleil.

Le but est de pouvoir désinfecter de l'eau très rapidement et sans effort, ces matériaux étant relativement peu coûteux et surtout très abondants. Ce qui est véritablement innovant en fait, c'est leur action dévastatrice en contact les uns avec les autres. Ce procédé non toxique vient ici concurrencer d'autres solutions tantôt plus dangereuses, notamment des traitements de l'eau à base de produits chimiques, tantôt plus fastidieuses, comme la lumière ultraviolette.

Pour démontrer les effets de cette solution, les scientifiques l'ont expérimentée dans un échantillon d'eau contaminée à raison d'un million de bactéries E. coli par millilitre. L'expérience a eu lieu en plein soleil et une fois la poudre diluée, il n'a fallu que 60 secondes pour qu'aucune bactérie vivante ne soit plus détectée. S'ils ne trouvent pas immédiatement des bactéries à oxyder, les différents éléments de cette poudre se décomposent en eau et en oxygène et se retrouvent ainsi éliminés en quelques secondes. A noter que les sous-produits chimiques générés par la lumière du soleil se dissipent eux aussi très rapidement. L'eau peut donc être bue en toute sécurité.

Après l'E. coli, les chercheurs prévoient de tester cette nouvelle poudre sur d'autres agents pathogènes, notamment des virus et des parasites à l'origine de maladies graves. Si une telle solution devait être un jour développée à grande échelle, à commencer par les stations d'épuration d'eau, cela serait une avancée révolutionnaire. Actuellement, on estime en effet à plus de deux milliards le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde.

Les résultats de leurs premières recherches ont été publiés dans Nature Water.