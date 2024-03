Espalion. Émotion et spiritualité en l’église de Saint-Côme-d’Olt

L’église de Saint-Côme-d’Olt a été baignée d’une atmosphère empreinte de spiritualité et d’émotion.

Le club de gym de Saint-Côme accueillait pour la deuxième fois la chorale Gospel Song d’Espalion, dirigée par Renée Gonthier-Agaya.

Une harmonie corporelle et musicale

Dans son discours d’accueil, Éliane Orsal, présidente du club de gym, a exprimé sa gratitude envers la paroisse de Saint-Côme et M. et Mme Levant pour leur accueil dans l’église.

Avec 65 membres âgés de 20 à 87 ans, le club propose deux cours hebdomadaires à la salle des fêtes municipale. Soulignant la proximité entre la gymnastique et la chorale, elle a mentionné que plusieurs choristes sont également membres du club.

La présidente a également souligné que le chant est une forme d’exercice physique. Enfin, elle a remercié le public d’assister en grand nombre au concert de gospel.

Le concert envoûtant de Gospel Song

Dans l’enceinte sacrée de l’église, les voix transcendantes des chanteuses et chanteurs de Gospel Song d’Espalion, sous la direction inspirée de Renée Gonthier-Agava, ont su captiver le public, le transportant dans l’univers magique de cette musique empreinte d’émotion et de spiritualité.

L’arrivée en 2021 de Renée Gonthier-Agaya à la tête de la troupe a marqué un tournant majeur, permettant un renouvellement partiel du répertoire tout en préservant l’essence même de la tradition du Gospel.

Accompagnés avec excellence par Franck Andrieu au piano, les artistes ont offert une prestation magistrale, où la voix envoûtante de la cheffe de chœur s’harmonisait à la perfection avec les chants vibrants de la troupe.

La majesté de l’église de Saint-Côme a également joué un rôle essentiel dans la réussite de cet événement, offrant une acoustique et une ambiance chaleureuse qui ont enveloppé le public d’une atmosphère captivante et spirituelle.

Au fil de la soirée, le répertoire éclectique de Gospel Song a conquis les oreilles les plus exigeantes, mêlant Negro-spirituals, gospels et chants africains.

Des standards intemporels tels que "Baba yetu", "Oh happy day", "Amazing Grace", et "Volo Wema" ont résonné dans l’église, transportant l’audience dans un voyage émotionnel inoubliable. Des titres emblématiques comme "Georgia" de Ray Charles, "Wade in the water" de Ramsey Lewis, et même "You are not alone" de Michaël Jackson ont également été interprétés avec une passion contagieuse, élargissant ainsi l’horizon musical du Gospel à des dimensions insoupçonnées. Il est à noter que ce concert fut aussi un "baptême’’ pour Corentin, dont c’était la première représentation, ajoutant une touche spéciale à cette soirée déjà mémorable.

Le prochain concert sera donné à la salle multiculturelle d’Entraygues-sur-Truyère, ce dimanche 24 mars à 15 h 30. Pas de réservation, entrée libre.