La France, principal marché de Vinted, a enregistré une croissance des ventes de 32% en 2023

(AFP) - La France est le premier marché de la plateforme de vente d'articles de seconde main Vinted, avec 23 millions d'utilisateurs à fin 2023, soit 29% de sa base de clients mondiale, et ses ventes y ont grimpé de 32% sur un an, a dévoilé vendredi Joko.

Joko, application de shopping française, s'est appuyée sur les données bancaires anonymisées de 700.000 personnes, un panel représentatif des 18-65 ans en France, pour réaliser cette étude.

Vinted a enregistré une augmentation de ses ventes de 32% par rapport à 2022 en France, soit "plus de six fois plus que celle de l'industrie de la mode dans son ensemble" et "près de deux fois plus que celle du marché de la seconde main", a noté Joko.

"Vinted représente désormais 9% des ventes de mode et 60% de celles de la seconde main (soit 3 fois plus que son concurrent indirect Leboncoin)", selon l'application de shopping.

"Dans le secteur de la mode, Vinted est l'enseigne où les Français dépensent le plus" et ce, depuis 2020, date à laquelle Joko a débuté ses analyses.

Le site lituanien de seconde main est suivi, dans l'ordre, du chinois Shein, de Kiabi, d'Intersport et de Zara.

Dans le top 10 se trouvent également, toujours dans l'ordre, la plateforme de ventes événementielles Veepee, la plateforme allemande Zalando, Primark puis H&M.

Fait notable, la plateforme généraliste chinoise aux prix cassés et au marketing agressif Temu se hisse à la dixième place, alors qu'elle était encore inconnue des consommateurs Français il y a moins d'un an.

Les 36-45 ans restent le coeur de cible de Vinted (26%), rattrapés par les 46-55 ans (22%) et les plus de 55 ans (18%). Cependant, "la part des 18-22 ans a plus que doublé entre 2021 et 2023", selon les analyses de Joko.

Joko s'est également interrogé sur l'éco-responsabilité des "Vinties": les clients de Vinted achètent-ils sur la plateforme car "soucieux de l’environnement ou bien simplement à la recherche de petits prix ?".

"L’analyse du taux de mixité de la clientèle Vinted avec celles des symboles de la +fast fashion+" comme Shein et Temu "suggère la deuxième option", tranche l'application. "En effet, 47% des clients Vinted achètent également chez Shein et 28% chez Temu", souligne-t-elle encore.