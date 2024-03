RÉCIT. "Des voix de l’au-delà", "ensorcelé", une femme "douée de pouvoirs surnaturels" : la folle histoire du maire d’Agde piégé et corrompu par une voyante

Une enquête pour escroquerie en bande organisée est ouverte par le parquet de Béziers, dans l’Hérault, dans laquelle le maire d’Agde, Gilles d'Ettore, se retrouve mêlé.

C’est une histoire complètement rocambolesque digne d’un vrai scénario de film. Mais, pourtant bien réelle. Le maire d’Agde (Hérault), Gilles d'Ettore, a été mis en examen pour "détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique, prises illégales d’intérêts et corruption", et placé en détention provisoire après avoir été "piégé" par une voyante.

Des informations relatées par le procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, par voix de communiqué de presse.

Le maire d’Agde, une voyante et le directeur des services techniques au cœur de l’affaire

Cette dernière, une femme âgée de 44 ans, autoentrepreneuse installée à Agde, qui se présente comme voyante, médium et guérisseuse est également en détention provisoire. Elle est poursuivie pour "escroqueries, recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique, recel de corruption, et travail dissimulé".

Une troisième personne a été également placée sous contrôle judiciaire dans cette affaire hors norme, il s’agit du mari de la voyante qui n’est autre que le directeur des services techniques de la Ville d’Agde. Ce dernier est poursuivi pour "recel de prise illégale d’intérêts, recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique et recel de corruption".

Elle usait d’un stratagème pour "modifier" sa voix

"Cette voix incitait principalement ses interlocuteurs à se soucier du bien-être de cette femme, y compris matériellement", détaille le parquet. Elle est suspectée d’avoir convaincu l’élu de recruter au sein de la commune ou de l’agglomération plusieurs de ses proches parmi lesquelles son propre mari.

Selon Midi Libre qui a révélé l’affaire, parmi les faits litigieux figure également "le paiement de la cérémonie de mariage de la voyante, en 2023, des travaux à son domicile, ou encore des trajets pour conduire à l’école ses enfants".

Sa rencontre avec le premier magistrat d’Agde, aux affaires de cette ville maritime depuis maintenant vingt-trois ans, remonte à 2020. Lors de sa garde à vue, Gilles D'Ettore, a indiqué aux enquêteurs avoir entendu "des voix de l’au-delà" et agi à leur demande.

"Douée de pouvoirs surnaturels"

Pendant sa garde à vue, Gilles d'Ettore a expliqué avoir été convaincu de l’existence de cette "voix" et que cette femme, qu’il considérait comme sa fille, "était douée de pouvoirs surnaturels". Toujours selon le procureur de la République, l’édile a confié n’avoir réalisé avoir été victime d’une escroquerie dès lors que les enquêteurs lui ont montré une vidéo de la femme en train de modifier sa voix.

Toutefois, "il nie jusqu’ici avoir commis un quelconque délit".

Des appels jusqu’à dix fois par jour

Comme le rapporte Midi Libre, la voyante appelait celui qui est à la fois le maire d’Agde et le président de l’Agglomération Hérault Méditerranée, "jusqu’à dix fois par jour et, à chaque sonnerie, le maire décrochait". Et de reprendre : "Protège Sophia !", lançait à l’autre bout du fil "cette voix masculine, grave et rauque, entrecoupée de soupirs", que Gilles d’Ettore écoutait.

La plainte de l’ex-épouse de Gilles d'Ettore déclenche l’enquête

C’est à partir de la plainte déposée par l’ex-femme du maire d’Agde, Géraldine D’Ettore, que tout va s’enclencher. Cette dernière est convaincue que son ex-mari est "ensorcelé". Dans la plus grande discrétion, une enquête est ouverte en octobre 2023. Les conversations téléphoniques entre les deux parties vont être épluchées et couplées à différentes investigations, vont permettre de faire éclater au grand jour l’affaire.

La voyante est ventriloque

Durant sa garde à vue, la voyante, également ventriloque, a reconnu les faits. Elle a indiqué avoir sollicité le maire par téléphone pour lui demander des sommes d’argent de plus en plus importantes.