Saviez-vous que les perroquets adorent jouer sur une tablette ?

(ETX Daily Up) - Une équipe de scientifiques s'est amusée à démontrer l'intérêt des perroquets, des oiseaux particulièrement intelligents, pour les applications mobiles. Leur étude a examiné comment les jeux sur tablette pouvaient aider à mieux comprendre l'intelligence, les préférences et le comportement des perroquets de différentes espèces, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour la conception de technologies adaptées aux animaux.

À travers leur étude, nommée No More Angry Birds, des chercheurs de l'université Northeastern, aux États-Unis, se sont penché sur les interactions tactiles entre les perroquets et les tablettes, mettant en lumière leur comportement unique et leur capacité à interagir avec la technologie moderne.

Dotés de capacités cognitives avancées, les perroquets sont des animaux parfaitement aptes à manipuler des écrans tactiles, à l'aide de leur... langue. L'étude, qui n'a porté que sur une vingtaine de volatiles, a ainsi recensé toutes leurs interactions tactiles, les perroquets étant régulièrement récompensés par des friandises lorsqu'ils arrivaient à leurs fins. Le but du jeu était de leur faire appuyer sur des disques de couleur apparaissant à l'écran et la majorité d'entre eux ont été très réceptifs.

Sans surprise, les perroquets sont moins rapides et précis que les humains, mais il a été constaté qu'ils ne tapaient pas avec leur langue au hasard et qu'ils jouaient véritablement le jeu. La plupart ont par ailleurs touché de manière répétée, à grande vitesse, la même cible. Enfin, les oiseaux sont aussi moins concentrés que les humains. Ils ont ainsi tendance à toucher puis à immédiatement reculer, comme si c'était terminé.

Au final, il ressort de cette étude que les perroquets de compagnie bénéficient avec les jeux sur écrans tactiles d'un mode de divertissement insoupçonné. Dans l'absolu, le développement d'un logiciel spécialement conçu pour eux pourrait contribuer à les stimuler davantage dans leur quotidien.