Ouvrez les monuments : à Najac, la culture revient avec le printemps

Forteresse, chapelle et maison du gouverneur rouvrent pour le mois d'avril.

L’hiver est bel et bien terminé. Le village de Najac s’ébroue en pensant déjà à des jours meilleurs. Et comme un message, intervient l’annonce des ouvertures des lieux incontournables du village.

Témoin du génie architectural militaire du Moyen-Âge, la forteresse royale des XIIe et XIIIe siècles est un exemple extraordinaire de défense qui fut mêlé activement aux luttes contre les Cathares et à la Guerre de cent ans. Le donjon abrite des archères de 6,80 mètres uniques au monde. À mi-hauteur, la chapelle gothique, aux innombrables marques de compagnons, cache le passage secret du dernier refuge des gouverneurs, avant d’accéder au panorama grandiose sur la cité de Najac. Du 30 mars au 30 avril, elle ouvre au public tous les jours : de 10 h 30 à 13 heures et de 15 heures à 17 h 30. Avant des créneaux plus importants début avril.

La Maison du gouverneur rouvre, quant à elle, le 1er avril. L’exposition temporaire "la ville médiévale, un jeu d’enfant" sera à découvrir du 5 avril au 2 novembre. La Maison du gouverneur abrite le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue qui, outre son exposition permanente mettant en valeur les richesses patrimoniales du territoire, propose également des expositions temporaires, des conférences et des animations hors les murs sur l’ensemble des communes du pays d’art et d’histoire (visites exploratoires, de chantier ou d’atelier, rencontres…) et accueille également tout au long de l’année le public scolaire lors de visites ou d’ateliers du patrimoine (contact au 05 65 81 94 47).