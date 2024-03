VIDEOS. L'Aveyronnais Jérémy Bismuth, "l'ami des lobbies", publie son "Manuel de riposte écologique"

Les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo pour tordre le cou aux idées reçues.

Pour les cinq ans de "l’Ami des lobbies", websérie sud-aveyronnaise qui sous couvert de l’humour, de l’autodérision et du décalage croque l’actualité environnementale pour en dénoncer les dérives, le créateur Jérémy Bismuth s’est fait un petit plaisir. Publier un livre au nom de circonstance : "Manuel de riposte écologique, Les armes et les mots contre 30 arguments anti-écolo".

Un travail d’un an pour le Compeyrol qui avait à cœur de poser des mots sur des sujets que la petite équipe de "l’Ami des lobbies" avait plutôt tendance à traiter en vidéo sur la chaîne YouTube qui compte déjà plus de 125 000 abonnés.

"Déconstruire ce genre d’inepties"

"J’ai sélectionné 30 arguments ou idées reçues, à chaque fois des beaux prétextes à l’inaction, que j’ai déconstruits avec un peu d’humour et d’impertinence exactement comme nous le faisons depuis 5 ans maintenant avec l’Ami des lobbies", développe l’auteur. Le but était alors de balayer tous les thèmes principaux liés globalement à la protection du vivant." "Le réchauffement climatique, c’est naturel !" ; "Les OGM c’est l’avenir" ; "Le bio c’est du marketing" ; "Le lobby vert est très puissant" ; "Les petits gestes ne servent à rien"… Voilà pour quelques-uns des intitulés battus en brèche par Jérémy Bismuth qui de recherches en études – "les plus récentes possibles" – sur les sujets abordés, démontent un à un les prétendus arguments, comme autant de biais cognitifs qui font malheureusement florès sur internet. Débusquer les freins à la transition écologique, analyser les discours pour finalement les déconstruire. Jérémy Bismuth développe : "Sur la thématique du réchauffement climatique par exemple, on sait avec certitude qu’il y a un véritable impact. C’est un fait scientifiquement prouvé. Pour autant, on peut encore entendre dire que non, il n’y a pas de consensus sur le sujet, qu’on va s’adapter, que c’est un faux problème. Face à ça, on peut parfois rester interdits, bouche bée. Ce livre permet de démolir ce genre d’inepties." Un manuel d’autodéfense en somme qui bât en brèche pas mal de contre-vérités.

"Je refuse la posture militante guerrière"

"Sur la biodiversité, on entend souvent que la déforestation ce n’est pas très grave finalement puisqu’il suffit de replanter les arbres pour compenser à la fois les effets de la déforestation et les émissions de CO2 que tu génères. Or, au moment T, ça ne compense absolument rien. Certainement pas ton aller-retour Paris-New York. Il faut aussi savoir – tous les jardiniers le savent – qu’il ne suffit pas de planter un arbre pour qu’il pousse. Les 3/4 meurent si les soins ne suivent pas."

Au fil des pages, on découvre également que la France est une des plaques tournantes du braconnage mondial d’espèces rares ou menacées. "Tous les jours à Roissy, les douaniers font une grosse prise, valide l’auteur. Mais, même en France, des espèces font les frais de ce braconnage. Je pense à l’ortolan, au chardonneret élégant, ou encore aux pibales, sorte de petits alevins pêchés sur la côte atlantique et revendus à prix d’or en Chine."

De quoi désespérer de ce monde "escrologique" ? "Là n’est pas le but, tempère le Sud-Aveyronnais. Je refuse la posture militante guerrière. Avec ce livre, j’ai fait le choix de la pédagogie, de l’optimisme, du décalage ou de l’humour, pour qu’il soit le plus agréable possible à lire. Le but n’est pas de ressortir de là complètement angoissé. Chacun avance à son rythme. Défendre l’écologie est un travail de longue haleine. Ceux qui se complaisent dans l’inaction ne sont pas tous des ennemis, ils sont parfois nos parents, nos amis… Alors faisons l’effort de rectifier le tir avec patience, humour et bienveillance."

Manuel de riposte écologique. 254 pages. Tana Éditions. 16,50 €.