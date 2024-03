METEO. Ce lundi 25 mars, après un début de journée plutôt calme, pluies et rafales de vent vont débarquer par le sud

C'est une journée de transition qui se dégradera en fin d'après-midi au sud de la France. On détaille.



On pourra croire à nouveau à un doux printemps, ce lundi 25 mars en matinée, avec un ciel globalement ensoleillé sauf sur la pointe de Bretagne, et ce malgré quelques petites gelées possibles sur un quart nord-est de la France. Mais il n'es sera au final rien : poussé par un vent de sud-est qui ira entre 60 et 80 km/h du bassin méditerranéen vers l'intérieur des terres, une dépression venue d'Espagne commencera à s'installer sur le sud et et sud-ouest en amenant les premières pluies sur le littoral méditerranéen, la Corse et le Pays basque, les Hautes-Pyrénées jusqu'à la Gironde. Deux départements d'Occitanie, la Haute-Garonne et le Tarn, sont placés en vigilance jaune pour le vent. Les températures seront pourtant douces dans le sud, 15 à 19°C au sud et entre 10 et 13 au nord.

En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, ce vent de sud-est se renforcera et les pluies remonteront vers le nord, concernant la moitié sud des Alpes, le sud de Rhône-Alpes et de l'Auvergne, une large partie de Midi-Pyrénées et une large bande ouest, de l'Ariège et des des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Manche et les Côtes-d'Armor. De la neige est attendue à 1 700 m dans les Pyrénées et 1 300 sur les Alpes du nord.

Cette journée sera annonciatrice de fortes pluies mardi sur le sud, avec notamment un épisode cévenol et de la neige en montagne, y compris sur le Massif central voire les Monts de Lacaune.