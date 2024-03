Qui était Anaïs Robin, star montante de la chanson, tragiquement décédée dans un accident de la route à 21 ans ?

Anaïs Robin partageait sa passion pour la chanson sur les réseaux sociaux et cumulait près de 500 000 abonnés sur TikTok.

"C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre artiste Anaïs Robin, survenu tragiquement des suites d’un accident de la route dans la nuit de samedi dans le Nord de la France", a communiqué l’équipe de production de la jeune chanteuse, dimanche 24 mars 2024.

Elle avait fêté son 21e anniversaire en décembre 2023. Anaïs Robin, qui se dirigeait vers une carrière dans la chanson, s’était fait connaître sur les réseaux sociaux et cumulait près de 500 000 abonnés sur TikTok. En juin 2023, elle avait sorti un titre sur YouTube, vu plus de 1,8 million de fois.

Sa voiture percute un arbre

Selon les informations de nos confrères de La Voix du Nord, Anaïs Robin était seule dans sa voiture lorsqu’elle a percuté un arbre à Baisieux (Nord), dans la nuit de samedi à dimanche vers 4 heures du matin. Les secours ont désincarcéré la jeune fille piégée dans son véhicule et n’ont pas pu la sauver.

"Anaïs était une personne aimée et appréciée de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître. Son sourire radieux, sa gentillesse et sa voix resteront à jamais gravés dans nos cœurs. En ces moments difficiles, nous exprimons notre profonde sympathie à sa famille et à ses proches", a exprimé le label Gabs & Jo.