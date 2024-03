En Chine, les jeunes ne font plus l'effort de bien s'habiller pour aller au bureau

(ETX Daily Up) - Les vêtements de la vie courante ont remplacé les traditionnels costumes-cravates dans de nombreuses entreprises. Ce phénomène est particulièrement marqué en Chine, où les jeunes actifs adoptent une tenue professionnelle de plus en plus décontractée. Peut-être même un peu trop.

Aller au travail en pyjama. Beaucoup de salariés en rêvent, mais peu osent sauter le pas. Toutefois, en Chine, un nombre grandissant de jeunes actifs sautent le pas et viennent au bureau dans des vêtements des plus confortables. Pour ne pas dire, négligés. Cet engouement pour le "casual everyday" a récemment pris une ampleur considérable sur les réseaux sociaux chinois, et tout particulièrement sur Douyin.

Tout est parti d’une vidéo d’une internaute connue comme "Kendou S-", dans laquelle elle montre comment elle s’habille dans son quotidien professionnel. Sa tenue de travail est, pour le moins, surprenante puisqu’elle est constituée d’une veste matelassée rose pastel, une robe pull marron, un pantalon de pyjama en flanelle, des chaussons en fausse fourrure et une paire de gants rouges. La jeune femme explique dans la même vidéo que son manager lui a dit à plusieurs reprises que ses tenues étaient "répugnantes" et qu'elle devait mieux s'habiller "pour préserver l'image de l'entreprise".

La vidéo de "Kendou S-" est rapidement devenue virale sur Douyin, où elle a été partagée près de1,4 million de fois depuis sa publication en février. Elle a inspiré un hashtag qui peut être traduit par "tenues de travail répugnantes" en français. Ce dernier a été repris sur de nombreuses plateformes chinoises, poussant les internautes du pays à partager sur Internet les pièces les moins flatteuses de leur garde-robe professionnelle.

Des tenues de travail de plus en plus "casual"

La tendance des "tenues de travail répugnantes" est davantage portée par les jeunes Chinoises que leurs homologues masculins. Cela s’explique par le fait que les femmes sont davantage tenues de porter des vêtements formels au travail. Elles sont jugées plus durement que leurs confrères si elles adoptent un dress-code moins strict. Un traitement inégal contre lequel les travailleuses de l’Empire du Milieu s’insurgent de plus en plus.

Car la crise du Covid a contribué à faire tomber les barrières vestimentaires entre vie privée et professionnelle, avec la généralisation du télétravail. Pendant les confinements successifs, chacun et chacune a pu s’habiller comme bon lui semblait. Beaucoup ont plébiscité les sweat-shirts, leggings et autres pièces sportswear pour travailler depuis leur canapé, tandis que d’autres leur ont préféré le combo pyjama-chaussettes.

Ce glissement vestimentaire perdure depuis la fin de la pandémie. Dans beaucoup de secteurs d’activité, il est désormais admis de venir au bureau dans une tenue similaire à celle que l’on porterait pour faire ses courses. Mais il serait illusoire de penser que l’on peut aller travailler avec n’importe quoi sur le dos. Si l’habit n’est pas censé faire le moine, la tenue reste un point important à ne pas négliger dans le monde professionnel. La maîtrise des codes vestimentaires est un important levier d’intégration, y compris dans des milieux réputés plus décontractés sur le plan vestimentaire.

Mais la jeunesse chinoise semble prendre du recul vis-à-vis de cela. Elle refuse de soigner son apparence physique pour aller travailler. "Je veux juste porter ce que je veux. Je ne pense pas que cela vaille la peine de dépenser de l'argent pour s'habiller pour se rendre au bureau, puisque je reste assise [toute la journée]", a déclaré Cindy Luo, architecte d'intérieur à Wuhan, au New York Times.

Cet état d’esprit s’inscrit en Chine dans un mouvement de défiance plus large vis-à-vis du monde du travail et de ses nombreuses injonctions. Les jeunes du pays aspirent à un mode de vie plus lent et plus détendu, loin de la culture de l’effort qu’ont connu leurs aînés. Certains, animés par un cruel manque de confiance en l’avenir, se disent prêts à "rester allonger" pour participer le moins possible au système capitaliste. Dans ce contexte, on peut comprendre que les jeunes Chinois sont de moins en moins prêts à faire des efforts vestimentaires pour aller travailler.