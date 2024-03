Naucelle. Serge Carles en conférence ce jeudi pour "Histoire d’un sauvageon",

C’est une histoire vraie racontée avec pudeur et retenue par l’intéressé lui-même. Une histoire en deux langues : la langue de tous, qu’on disait patois, et le français appris à l’école.

Il est heureux donc que le livre soit publié en un seul ouvrage mais en deux langues, et avec deux titres différents : "Istòria d’un sauvajòt", "Je suis cet enfant". Deux lecteurs et deux lectures sont de ce fait possibles : une pour ceux qui comprennent l’occitan et apprécieront une langue merveilleusement maîtrisée, une autre pour ceux qui vont directement au français ou qui n’hésitent pas à faire des allers-retours.

L’auteur a voulu raconter avec ses yeux d’enfants le monde de ses 5 à 15 ans.." L’auteur animera une conférence, organisée par le Cepen’s, soutenue par la municipalité de Naucelle et Quins, le jeudi 28 mars, salle des fêtes de Quins à 19 h. Conférence gratuite, participation au repas sur réservation au 06 76 62 40 20.