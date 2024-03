Onet-le-Château. Sortie gastronomique et estofi pour les adhérents du club

Le club de cuisine verte "Le Scalène", cher à Maguy et Jean Salabert a organisé sa sortie gastronomique habituelle, celle de l’estofi, au restaurant Carrière situé à Saint-Julien de Piganiol.

Une vingtaine d’adhérents s’est retrouvée avec un plaisir non dissimulé pour partager l’incontournable menu traditionnel des lieux : un délicieux potage, histoire de se mettre dans l’ambiance et de réveiller les papilles, pour se délecter d’une tout aussi délicieuse poule farcie. Le repas s’est poursuivi avec l’estofi, ce plat emblématique que tous ont plébiscité. Il restait tout de même une toute petite place pour les fromages, et bien évidemment la crème anglaise et la fouace !

Après ce festin, une promenade digestive s’est imposée et une jolie petite balade autour du lac a été improvisée, pour un autre moment de partage bienvenu.

A noter, la dernière sortie de la saison du club, se fera à la ferme Carles à Monteil, le samedi 8 juin.