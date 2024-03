Pourquoi est-ce que l’on ne peut pas s’empêcher de danser sur certaines chansons ?

(ETX Daily Up) - Que ce soit à une fête ou en boîte de nuit, vous avez certainement remarqué que certains morceaux donnent davantage envie de danser que d’autres. Une étude, parue dans la revue Science Advances, affirme que cela n’est pas un hasard. Notre corps aurait naturellement tendance à se mettre en mouvement quand notre cerveau est capable d’anticiper le tempo de la musique.

Une équipe de recherche de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université est arrivée à cette conclusion après s’être penchée sur les dynamiques neuronales - c’est-à-dire les interactions entre les neurones résultant de l’activité électrique du cerveau - de 30 volontaires pendant qu’ils écoutaient une dizaine de mélodies.

Ces mélodies avaient été conçues par les chercheurs autour d’un rythme de 120 battements par minute. Chacune d’entre elles avait ensuite été modifiée pour que son tempo soit plus ou moins complexe, mais sans altérer ni la vitesse du rythme ni les autres caractéristiques musicales de la mélodie.

Les scientifiques ont ensuite demandé aux participants d’écouter ces mélodies pendant qu’ils enregistraient en temps réel leur activité cérébrale à l’aide d’un appareil de magnéto-encéphalographie (MEG). À la fin de chaque écoute, les volontaires ont été invités à évaluer le niveau de "groove" qu’ils ressentaient, autrement dit leur envie de danser.

En parallèle, les auteurs de l’étude ont créé un modèle mathématique de réseau neuronal dit "neurodynamique" afin de mieux comprendre les calculs que réalise notre cerveau pour déterminer si une musique est "groovy" ou non.

Le cerveau, ce fin mélomane

Les chercheurs ont constaté que les participants avaient particulièrement envie de danser quand ils écoutaient de la musique ayant un rythme "ni trop simple, ni trop complexe", comme ils l’indiquent dans un communiqué. "Ces résultats montrent que l’engagement moteur lié au groove se matérialise par une anticipation temporelle du tempo. Celle-ci repose au niveau cérébral sur un équilibre dynamique entre la prévisibilité temporelle du rythme (moins le rythme est complexe, meilleure elle est) et les erreurs de prédiction temporelle de l’auditeur (plus le rythme est complexe, plus elles sont nombreuses)", précise Arnaud Zalta, premier auteur de l’étude et post-doctorant à l’ENS-PSL.

Nous serions donc pris d’une furieuse envie de danser quand notre cerveau est capable d’anticiper le rythme de la musique que l’on écoute. Arnaud Zalta et ses confrères émettent l’hypothèse que le cortex sensorimoteur gauche - cette région du cerveau impliquée dans le traitement des informations sensorielles et dans la coordination des mouvements - joue un rôle important dans l’expérience du groove. Cette piste doit toutefois être davantage explorée à l’avenir pour attester de sa véracité.

Si c’est notre cerveau qui nous donne l’impulsion de se déhancher, il serait dommage de bouder son plaisir. La danse est une activité physique bénéfique pour le corps et l’esprit. Elle stimule tout un tas de processus cognitifs simultanément, que ce soit pour coordonner les mouvements au rythme de la musique ou se souvenir des pas. Ce sport favorise également notre bien-être psychologique en augmentant la libération de l’ocytocine (la fameuse "hormone de l’amour"), et la dopamine (l’hormone dite "du bonheur"), et en diminuant la sécrétion des hormones liées au stress, comme le cortisol. La prochaine fois que vous vous surprenez à taper du pied en rythme, ne vous bridez pas !