Aveyron : huit postes créés, hausse de salaires pour les personnels administratifs, un accord trouvé entre sapeurs-pompiers et Département

Le conflit entamé entre pompiers et Département le 19 février se résout ce jeudi 28 mars.

La grève aura duré six semaines. Depuis le 19 février, les sapeurs-pompiers professionnels de l’Aveyron étaient en grève, même s’ils assuraient toutefois leurs interventions. Un mouvement historique pour les soldats du feu rouergats. Car selon leurs mots, face à une hausse des interventions et une future réorganisation au sein du service départemental d’incendie et de secours (Sdis), les besoins de recruter étaient grands.

Ces négociations, menées entre les syndicats des sapeurs-pompiers professionnels et le Département (en charge du Sdis), ont enfin abouti ce jeudi 28 mars, après cinq réunions. Ce qui marque la fin de ce mouvement social.

Alors, huit postes seront créés d’ici à 2026. Quatre officiers, un personnel administratif ainsi que trois sapeurs-pompiers renforceront les rangs des soldats du feu aveyronnais. À cela s’ajoute également une hausse salariale à l’année de 300 € pour les agents administratifs.

De longues négociations

Alors, les syndicats sont satisfaits d’obtenir une avancée. Même si en réalité, les choses ont été plus compliquées. Ce lundi 25 mars, les éléments d’un protocole d’accord étaient présentés, sans pour autant que les négociations n’aboutissent. Une nouvelle réunion s’est ensuite tenue avec le président du Département Arnaud Viala le lendemain, mardi 26 mars. Et c’est ce jeudi, que deux des trois organisations syndicales (Avenir secours 12 et la CGT) ratifient l’accord.

Seule Force ouvrière a refusé d’accepter ces négociations. "Des choses sont actées, donc nous avons une avancée, mais pour l’avenir nous avons besoin de plus. Il y aura d’autres combats", annonce Emmanuel Causse, représentant de Force ouvrière.

Toutefois, les trois organisations étant regroupées en intersyndicale, le conflit s’arrête bien là. "À la base, nous voulions une dizaine de sapeurs-pompiers supplémentaires. On n’en est pas là, mais les avancées ne sont pas négligeables non plus. Ces avancées représentent une certaine somme d’argent", analyse Christophe Austruy, représentant CGT.

À ces revalorisations financières, s’ajoute notamment l’assurance de la part du Département d’une meilleure prise en charge des risques psychosociaux pour les personnels.