Les chiens pourraient reconnaître le stress post-traumatique grâce à leur odorat

(ETX Daily Up) - Les chiens sont connus pour leur odorat très développé que l’on estime 10.000 fois plus puissant que celui de l’être humain. Ce flair s’avère très utile dans la détection de plusieurs maladies, dont le diabète, le paludisme et certains cancers. Il pourrait même prévenir et limiter les effets du stress post-traumatique, d’après une étude canadienne.

Les auteurs de cette étude, parue dans le journal Frontiers in Allergy, sont arrivés à cette conclusion après avoir mené une expérience auprès de 26 personnes souffrant d’un état de stress post-traumatique. Pour rappel, l’état de stress post-traumatique se réfère à des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatogène. Il se manifeste à travers des reviviscences répétées du traumatisme, avec flash-back et cauchemars, et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle de ceux qui en souffrent.

Les participants de l’étude ont revêtu des masques faciaux avant d’être plongés dans un état de stress, afin que les chercheurs puissent prélever un échantillon de leur haleine. Ces échantillons ont ensuite été présentés à Ivy et Callie, deux chiens qui avaient été préalablement entraînés à sentir le stress. En effet, une équipe de recherche de l’Université Queen’s de Belfast a précédemment découvert que les canidés peuvent détecter les modifications chimiques à l’œuvre chez les personnes stressées dans leur haleine et leur transpiration.

Ivy et Callie ont réussi à distinguer les échantillons d’haleine provenant d’une personne souffrant d’un état de stress post-traumatique, avec un taux de précision de 90%. Cependant, les scientifiques ont remarqué que les deux chiens ne semblaient pas percevoir les mêmes composés organiques volatils odorants dans l’haleine des volontaires. "Nous avons émis l'hypothèse selon laquelle Ivy réagissait davantage aux hormones du système sympatho-surrénalien telles que l'adrénaline, et Callie à celles de l'axe hypothalamo-pituitaire-surrénalien comme le cortisol", a déclaré Laura Kiiroja, première autrice de l'étude, dans un communiqué.

Les conclusions de cette étude sont toutefois à prendre avec précaution étant donné le petit nombre de participants. Néanmoins, elles ouvrent de nouvelles perspectives quant au rôle des chiens d’assistance dans la prise en charge des individus dans un état de stress post-traumatique. Leur capacité à détecter les signes précurseurs de crise pourrait transformer la manière dont ce trouble psychiatrique est traité, et permettre aux personnes qui en souffrent d’avoir une meilleure vie.