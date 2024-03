Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Une sortie en Espagne pour le vélo d’Olt

La traditionnelle sortie de début de saison du club vélo d’Olt a eu lieu à Rosas, sur la Costa Brava, en Espagne, avec une organisation de l’agence marmotte Deltour cycling. Les cyclistes marmots étaient accompagnés de leurs amis des clubs voisins d’Espalion, du Massegros et de Bozouls.

Le cyclisme est un sport d’extérieur et les conditions climatiques influent nécessairement sur le plaisir ressenti. Partis d’Argelès, ils ont longé, malgré les rafales de vent, la côte Vermeille sur plus de soixante de kilomètres avant d’atteindre Rosas. Le parcours présente les premières difficultés à l’approche de Collioure. Contournent la cité catalane par les cols de Mollo et de Madeloc, mais les bourrasques empêchent l’accès à la célèbre tour qui domine la région.

C’est à Banyuls que débute l’ascension, inédite pour beaucoup, du col de… Banyuls. S’il ne culmine qu’à 357 m d’altitude pour 10 km d’ascension, ils constituent pourtant une difficulté notoire puisque les 3 derniers kilomètres présentent une pente moyenne supérieure à 10 %, avec des passages à près de 20 %. Ils traversent ensuite le parc naturel de l’Albera jusqu’à Espolla et ils atteignent tranquillement l’arrivée à l’hôtel Monte Carlo, au bord de la plage.

Le lendemain, la sortie était organisée dans l’arrière-pays, en bordure du parc naturel des Aiguamolls de l’Emporda, en direction de Castello d’Empuries et de Peralada. Mais le crachin contraint un retour précoce.

Enfin, deux belles ascensions au programme de la dernière journée avec l’incontournable montée au Monastère Sant Père de Rodès qui domine la baie de Llança. Puis départ de Rosas en direction de Cadaquès avec l’ascension du col de Pierrefita avant la descente vers le magnifique port de la Selva. Un panorama magnifique se dévoile au fur et à mesure de l’ascension. La pente irrégulière exige des relances soutenues. Ils atteignent enfin les deux derniers kilomètres moins exigeants, la silhouette imposante du monastère apparaît à la sortie d’un virage… Et arrivée au sommet, à 513 mètres d’altitude, au terme d’un bel effort. Le retour par Vilajuiga et Peralada ne présente pas de difficulté.

Fin du séjour, seulement contrarié par une météo un tantinet maussade. Néanmoins, la qualité des parcours, de l’hébergement et du transport par les autocars et l’excellente ambiance ont permis la réussite de cette sortie pour le dynamique club cycliste marmot

Rendez-vous le 27 avril pour la rando à Christian et les 8 et 9 juin pour la 27e Marmotte d’Olt. Toutes les informations sur le site et la page Facebook du vélo d’Olt.