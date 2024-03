Entraygues-sur-Truyère. Le musée du Veinazès s’enrichit

À quelques jours de l’ouverture au public et de l’arrivée des premiers groupes, l’équipe du musée du Veinazès s’est retrouvée pour annoncer le programme d’animations de la saison.

À partir du 31 mars, le musée du Veinazès est ouvert les mercredi, vendredi, dimanche et jours féries de 14 heures à 17 heures. Visite guidée à 14 h 30. Tarif 5 € par adulte et 3 € par enfant. Renseignements au 06 46 41 75 38 ou sur www.musee-veinazes.com

Dès le week-end de Pâques, les visiteurs découvriront de nouveaux objets comme une belle enseigne de sabotier complétant la collection d’art populaire artisanale. Une quinzaine d’œuvres d’artistes régionaux parmi lesquels Maurice Busset, André Bœuf ou André Puech sont désormais présentées en permanence dans le musée. La section consacrée au machinisme agricole s’enrichit d’un exceptionnel Allis-Chalmers, tracteur américain de 1948, arrivé en châtaigneraie cantalienne grâce au plan Marshall et qui devrait démarrer au cours des visites guidées. Les mois de mai et juin seront consacrés aux artistes singuliers de l’art. La collection permanente s’étoffe cette année du monde en allumettes de Bernard Beynat. Le musée a choisi de présenter ses créations sous l’angle de la bande dessinée, du show-business et de personnages historiques. Jusqu’au 31 juillet, exposition temporaire sur le thème "L’amicale du canton de Montsalvy".

Le vide-greniers du musée aura lieu dimanche 14 juillet.

Au mois d’août, une partie de l’exposition consacrée aux Auvergnats de Paris sera renouvelée.

À partir du 11 août, les Pastourelles de la Ligue auvergnate et du Massif central seront célébrées à l’occasion de leur centenaire.